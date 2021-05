18 Maggio 2021

L'INTERVENTO

Uno strumento di ultima generazione arrivato direttamente dagli Usa e usato per la prima volta in Italia. Questo è quanto accaduto sabato scorso all'ospedale Santa Maria della Misericordia, con un'equipe di chirurghi ortopedici diretta dal professor Auro Caraffa che ha eseguito un intervento «ad alta specializzazione» per il trattamento di una frattura complessa di arto inferiore. L'intervento chirurgico è consistito nella «ricostruzione di una frattura pluriframmentaria per un paziente, di 51 anni residente nella zona del Trasimeno, caduto da un albero. L'eccezionalità dell'intervento - si apprende dall'ospedale - ha riguardato l'utilizzo di uno strumentario di ultima generazione richiesto appositamente per le caratteristiche di complessità della frattura dopo uno scrupoloso planning preoperatorio. Esattamente si tratta di un fissatore esterno multiplanare con un sistema pneumatico, una sorta di scarpa integrata, che permetterà al paziente il ritorno immediato alla deambulazione riducendo al minimo i rischi di infezione e lesione dei tessuti molli».

L'operazione è stata eseguita dal dottor Lorenzo Maria di Giacomo, assistito dai medici specializzandi Giuseppe Talesa ed Eduardo De Larrea. Presenti la dottoressa Chiara Merenda, anestesista, lo strumentista di sala Fulvio Cianella e l'infermiera Daniela Pagnotta insieme al tecnico di radiologia medica Valentina Cavalierini. Il paziente è in buone condizioni e ieri è stato rimesso in piedi per ricominciare a camminare.