29 Maggio 2021

IL RICONOSCIMENTO

Il Collegio Onaosi della Sapienza è stato ufficialmente riconosciuto Collegio Universitario di Merito dal Ministero dell'Università e della Ricerca. La decisione, spiega una nota della Fondazione, arriva dopo un lungo ed approfondito iter di valutazione da parte del Miur. L'Istituto rientra così tra i 55 Collegi di Merito attualmente esistenti in Italia.

La struttura «La Sapienza» che ospita il Collegio nel cuore del centro storico perugino, è uno degli edifici più belli e ricchi di storia della città, acquistato da Onaosi nel 1936. Costruito nel 1300 per volontà del Cardinale Capocci che volle destinarlo agli studenti di Teologia e Diritto, ha al suo interno numerose testimonianze storiche, compresa una cappella con un Crocifisso del Giottino e un teatro settecentesco in cui avrebbe recitato il giovane Carlo Goldoni.

Una recente ristrutturazione lo ha reso un ambiente moderno e adatto ad una vita di studio e relazioni sociali che promuovono lo sviluppo delle qualità umane e culturali dei singoli studenti. Gli ospiti, figli di Sanitari, tutti ammessi per concorso di merito, si preparano alla vita professionale attraverso un vasto programma di studi, calcolato con ciascuno di loro, che si aggiunge alla formazione curriculare universitaria.