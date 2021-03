20 Marzo 2021

OMICIDIO MARRA

Umberto Bindella non è l'assassino di Sonia Marra. Definitivo. Lo ha stabilito la Corte di cassazione che ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla procura generale contro l'assoluzione decisa anche in appello per l'ex forestale. L'uomo, che da 14 anni vive con questa accusa tatuata addosso, ancora sospeso dal servizio, si è sempre proclamato estraneo alla vicenda di Sonia, scomparsa a 25 anni dalla sua casa di Elce. E per anni e tre gradi di giudizio, assistito dai suoi avvocati Silvia Egidi e Daniela Paccoi, ha urlato la sua innocenza. «È stato ovviamente contento della decisione della Cassazione e ci ha ringraziato - ha detto all'Ansa l'avvocato Egidi -. Finalmente è stata fatta giustizia e ora bisogna cercare l'assassinio di Sonia Marra perché lui certamente non è stato».

Quando scomparve, Sonia lavorava a Montemorcino e studiava per diventare tecnico di laboratorio biomedico. Gli investigatori risalirono a Bindella (arrestato e poi rimesso in libertà dopo pochi giorni) esaminando i tabulati telefonici della giovane. L'accusa ipotizzò che tra i due ci fosse un legame sentimentale e anche una gravidanza non voluta, che però l'indagato ha sempre negato parlando di «semplice amicizia». «La famiglia Marra prende atto dell'assoluzione definitiva di Umberto Bindella, rispettando tale decisione», inizia così la nota dei familiari, veicolata dall'avvocato Alessandro Vesi che li ha assistiti dall'inizio della drammatica vicenda. E leggere le loro parole fa davvero male al cuore. «Dopo quattordici anni e quattro mesi di questo dramma devastante, la famiglia ha appreso che secondo una sentenza oramai definitiva - Sonia è stata uccisa il 16 novembre 2006 tra le 16.20 e le 19.00, ed il suo corpo è stato occultato in maniera così abile da resistere al trascorrere del tempo. A questo dato sconvolgente, si somma la statuizione, che l'omicidio di Sonia Marra non appare frutto di un dolo omicidiario d'impeto, ma più verosimilmente di un dolo di premeditazione, prodotto di una mente criminale raffinata che aveva programmato, con anticipo, luogo e modalità del delitto e dell'occultamento del cadavere - si legge nella nota -. Sonia Marra è stata quindi uccisa da uno spietato assassino attualmente in libertà, circostanza questa che dovrebbe far riflettere anche l'intera collettività. I familiari di Sonia non hanno nemmeno un corpo ed una tomba su cui piangere. È loro ferma intenzione lottare e impegnarsi fino all'ultimo affinché sia fatta luce sull'omicidio di una figlia e di una sorella certi che le Istituzioni faranno la loro parte per cercare, pur a distanza di tempo, i resti di una studentessa di 25 anni, arrivata a Perugia per studiare».

Egle Priolo