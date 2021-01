L'INDAGINE

Un arsenale. Nascosto in uno scatolone. Petardi pericolosissimi, autentiche bombe da maneggiare con molta cura. E soprattutto con le necessarie licenze. Cosa che il ventunenne sorpreso con questo tipo di botti non ha. «I prodotti esplodenti in questione conosciuti come New Rambo e Cobra 7 sono stati trovati in suo possesso ma dopo i dovuti accertamenti, il ragazzo risultato privo delle necessarie abilitazioni» fa sapere la questura in una nota ufficiale.

Oltre ottanta petardi complessivamente, per un peso complessivo ben oltre tre chili di esplosivo sono stati sottoposti a sequestro ed affidati in giudiziale custodia a personale tecnico autorizzato e specializzato che lo custodirà in locali idonei alla conservazione degli esplosivi: questo il bilancio dei controlli svolti dalla Divisione polizia amministrativa sociale e dell'immigrazione in stretta sinergia con la squadra mobile per verificare nel modo più efficace la cirretta vendita e l'utilizzo secondo le regole di botti e petardi, specie nel periodo relativo agli ultimi giorni dell'anno.

Per quanto riguarda quelli sequestrati, sempre secondo la questura «si tratta di esplosivi particolarmente pericolosi e dall'alto contenuto di polvere pirica la cui vendita è riservata a soggetti muniti di apposita licenza, per i quali il maneggio e l'accensione è riservata a persone munite della capacità tecnica prevista dalla legge e delle necessarie abilitazioni. L'attività in questione è inquadrabile nell'ambito dell'azione preventiva posta in essere dalle forze dell'ordine finalizzata a prevenire gli ormai noti infortuni dovuti al maneggio degli esplosivi che ogni anno si contano e che ha permesso, almeno per quest'anno di evitare pericolosi incidenti».

