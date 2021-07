Martedì 13 Luglio 2021, 05:02

Uno spot e, a settembre, una mostra in uno dei luoghi simbolo della città, la torre degli Sciri. Protagonisti del percorso di lavoro sono gli studenti della classe 3A, indirizzo Tecniche grafico-pittoriche del liceo artistico Di Betto (dirigente David Nadery). Sono loro gli autori della mostra ...e quindi uscimmo a riveder le stelle che, come suggerito dal titolo, sarà un modo per celebrare i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri «ma anche un auspicio di ritorno alla normalità e apertura dopo i lunghi mesi di attività didattica a distanza che così tanti disagi hanno recato ai nostri studenti», spiega la scuola di via Canali.

In occasione della mostra, intanto annunciata con un video promozionale realizzato dai ragazzi durante un'uscita didattica lo scorso 8 giugno, verranno esposti i lavori pittorici, grafici, i fumetti ed i bozzetti di moda liberamente ispirati al poema dantesco. L'inaugurazione è prevista per il 13 settembre (Dante è morto a Ravenna proprio nella notte tra il 13 ed il 14 settembre 1321) ci saranno anche delle letture ed altre iniziative, sempre realizzate dalle classi del liceo artistico Di Betto. Docenti e studenti si sono mossi in stretta sinergia con l'associazione Priori (presidente Maria Antonietta Taticchi) che si occupa della torre degli Sciri, delle visite e della sua promozione. La mostra è infatti realizzata in collaborazione con l'associazione Priori ed avrà il patrocinio del Comune.

