Sabato 4 Dicembre 2021, 05:03

OLTRE I BANCHI

Un'idea per una nuova viabilità. Pensata per essere realizzata senza grossi investimenti, ma soprattutto per garantire maggiore sicurezza a pedoni e automobilisti. Lo studio, questo è l'altro aspetto importante, porta la firma di studenti e studentesse del 4ACat (costruzioni, ambiente e territorio) dell'Itet Capitini che insieme ai prof, hanno analizzato e ripensato l'area antistante la scuola che si affaccia su viale Centova. Come? Aprendo un varco di uscita sul lato del parcheggio della scuola verso l'adiacente centro uffici e il supermercato e prevedendo una bretella fino alla rotatoria esistente. Tutto è cominciato da uno sguardo alla mappa di valutazione del rischio di incidentalità. L'area di viale Centova è una delle zone rosse e tenendo conto dei momenti di congestione del traffico, soprattutto a ridosso della campanella di uscita, all'Itet hanno pensato di fare qualcosa. Cioè disegnare una nuova viabilità per migliorare l'attuale situazione, riducendo notevolmente i rischi. «Uscendo dal parcheggio si è costretti a svoltare a destra, vista la presenza dell'isola spartitraffico e della doppia striscia continua». Così però chi deve raggiungere il Raccordo Perugia-Bettolle (in particolare per chi va in direzione sud), deve svoltare alla rotatoria antistante il PalaBarton oppure andare in via Cortonese, particolarmente congestionata. Davanti alla scuola oltretutto sostano anche i bus, e in certi momenti la concentrazione di pedoni è notevole, aumentando il rischio di incidenti oltreché di code. Con una serie di sopralluoghi, rilevamenti topografici planimetrici con l'impiego della Total Station Leica «la cui restituzione grafica in AutoCad è stata utile allo studio della nuova viabilità», è arrivata una soluzione. O meglio una proposta che per il momento è rimasta interna alla scuola, anche se un giorno potrebbe diventare spunto interessante per le istituzioni. C'è infatti da tenere conto che presto lì arriverà un nuovo edificio scolastico, e il traffico sarà ancor più congestionato di oggi. L'idea dei ragazzi dell'Itet del dirigente Silvio Improta, guidati nel percorso dai prof Filippo Siena, Biagio Iervolino e Riccardo Gori, permetterebbe «con un modesto importo» da parte della Provincia e «la volontà» delle altre parti in causa (centro studi e supermercato) di ottenere «l'immediata immissione nel Raccordo, alleggerendo il traffico di fronte scuola e riducendo i rischi causati dall'attuale presenza in contemporanea di studenti e automobili». Il percorso, raccontano le studentesse protagoniste, è stato occasione per toccare con mano la professione di geometra «e avere un'ottica concreta di quello che studiamo». Ma non solo «Per il gruppo classe è stato divertente, abbiamo sperimentato macchine e software. L'attività ci ha unito e coinvolto emotivamente». Riccardo Gasperini