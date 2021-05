15 Maggio 2021

OLTRE I BANCHI

Tre giornate per parlare e confrontarsi su legalità, bullismo e cyberbullismo. Tre giornate dedicate alla valorizzazione del rispetto reciproco e del bene comune. Succede alla Carducci-Purgotti (Ic Perugia 4, dirigente Maria Cristina Bonaldi), dove lo speciale percorso è già stato avviato e andrà avanti fino a giungo.

Punto di partenza l'incontro con il Movimento delle Agende Rosse, voluto da Salvatore Borsellino, fratello del magistrato Paolo. Dopo un primo momento di coinvolgimenti del ragazzi della Carducci lo scorso sabato 8, ci sarà un nuovo momento di confronto il 22, alternando un primo incontro di approfondimento del movimento e di sensibilizzazione ad una cultura del rispetto e della verità che vedrà protagonista Angela Romano, coordinatrice del movimento, ad un secondo momento in cui sarà un testimone diretto a prendere la parola e a parlare ai ragazzi.

Il terzo sabato, previsto per il 5 giugno, è dedicato ai temi della prevenzione e del contrasto dei fenomeni di bullismo e del cyberbullismo. In particolare, Nadia La Pira, psicologa e psicoterapeuta di cui si avvale l'Ic Perugia 4, illustrerà agli studenti i vantaggi e i rischi della rete, partendo dal momento sociale che tutti viviamo a causa della pandemia, fornendo strumenti utili alla prevenzione dei fenomeni nonché ad un utilizzo consapevole dei dispositivi digitali e della rete in generale. Temi su cui la dirigente Bonaldi e i docenti credono «sia fondamentale investire tempo e testa».

