15 Aprile 2021

(Lettura 1 minuto)







OLTRE I BANCHI

Studenti e docenti di dodici scuole di Perugia e dintorni domani si confronteranno in diretta web sui progetti digitali svolti nel lungo periodo di didattica digitale. L'occasione è l'assegnazione del Premio scuola digitale, promosso dal Miur e giunto alla terza edizione. A curare l'organizzazione del premio in Umbria è il liceo scientifico Galilei, scuola polo per le fasi provinciale e regionale con il coordinamento della dirigente Stefania Moretti e dell'animatore digitale Fiorella Menconi. Ad animare e condurre la gara sarà Mauro Casciari. Interverranno il vicesindaco Gianluca Tuteri, la dirigente del campus Da Vinci di Umbertide Franca Burzigotti, Simonetta Leonardi e Lauretta Storani, della equipe formativa regionale. Sviluppo delle competenze digitali, metodologie di didattica digitale integrata, creatività e inclusione saranno al centro del confronto. Le scuole con video e pitch personali illustreranno i progetti sul digitale svolti nell'anno scolastico 2019-2020 o in fase di realizzazione quest'anno.

LE FINALISTE

Primo ciclo: D.D. 3° Circolo San Martino di Gubbio, D.D. 1° Circolo IV Novembre di Marsciano, D.D. 1° Circolo di Spoleto, D.D. 1° Circolo G. Garibaldi di Umbertide, I.C. G. Ferraris di Spello, I.C. di Torgiano Bettona. Secondo ciclo: I.O. Savatorelli-Moneta di Marsciano, liceo F. Frezzi - B. Angela di Foligno, liceo G. Marconi di Foligno e, per Perugia, il liceo G. Galilei, l'Itet A. Capitini e l'Itts A. Volta.