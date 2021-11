Mercoledì 24 Novembre 2021, 05:02

OLTRE I BANCHI

Sono diciassette i partner tra istituzioni locali, istituti scolastici, associazioni formative e università coinvolti nel progetto Stargate Passaggio al futuro che vede protagonisti i bambini nell'ambito del fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile. Coordinato dal Cesvol umbro con il sostengo della fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, il progetto nasce per orientare le scelte e i passaggi fondamentali del percorso scolastico attraverso una serie di azioni che coinvolge le famiglie e la comunità educante per dare supporto ai più piccoli nelle scelte di vita. Il progetto si svilupperà nei territori del Trasimeno e dell'Assisano, nelle zone sociali 3 e 5 della regione, fino ad agosto 2021, e coinvolgerà 1.300 ragazzi e un centinaio di famiglie. Il progetto è stato sposato con entusiasmo dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, come spiegato da remoto ieri dalla presidente Cristina Colaiacovo. «Il progetto nasce ha detto - con la volontà di contrastare ogni disuguaglianza e povertà e disagio sociale grazie ad un ampio partenariato: governo, terzo settore e le fondazioni. Tra il 2015 e il 2021 le fondazioni hanno stanziato per questo fondo circa 300 milioni di euro, ingenti fondi. Quella di Perugia ha messo sul tavolo finanze per dieci milioni di euro».

«Il progetto nasce per supportare i più piccoli nelle proprie scelte di vita senza più paura dei cambiamenti» ha affermato Giancarlo Billi, presidente Cesvol Umbria. I rappresentanti del Cesvol hanno poi sottolineato il titolo evocativo scelto, come Stargate, per evidenziare un vero e proprio passaggio al futuro. Tra i vari laboratori, anche sportivi e culturali, sono previsti pure incontri con le arti e i mestieri del territorio, con imprenditori e start up. Ad entrare nell'operatività del progetto è Lorenzo Filippeschi di Cesvol Umbria «I bambini, attraverso una serie di attività che svilupperanno e mettere in evidenza i loro talenti, proprio per indirizzare al meglio le scelto. Parallelamente anche e famiglie avranno degli strumenti di supporto per facilitare la scelta».

Il progetto vede la collaborazione di: l'istituto di istruzione superiore Marco Polo - Ruggero Bonghi, direzione didattica Bastia Umbra, la Fondazione Politecnico di Milano, istituto comprensivo statale Dalmazio Birago, l'associazione culturale Laus Veris Ets, l'istituto comprensivo Bastia 1, associazione Piccoli Gesti Aps, l'istituto omnicomprensivo Mazzini di Magione, Unione dei Comuni del Trasimeno, Comune di Bastia Umbra, Fair lab srls, MenteGlocale APS, l'università di Pisa - dipartimento di Scienze Politiche, IdeAttivaMente snc, So.Stare Centro per la Mediazione e il Counseling nelle relazioni d'aiuto Associazione di Promozione Sociale, sssociazione Il Bucaneve Odv. Al progetto collaborerà anche il dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione dell'Università di Perugia, che ha indicato come proprio referente il professor Marco Milella.

Cristiana Mapelli