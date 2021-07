Mercoledì 14 Luglio 2021, 05:02

OLTRE I BANCHI

La scuola d'estate è speciale all'Itet Capitini del dirigente Silvio Improta che apre le porte dell'istituto di viale Centova con il grande cinema a far da sfondo. Scatta questa sera Capitini sotto le stelle, quando la settima arte incontra la scuola. L'iniziativa, rivolta non solo a studenti e famiglie, ma anche a tutti i cittadini sulla base dei posti disponibili, 250 in tutto con distanziamento e prenotazione obbligatoria, prevede 8 proiezioni fino al 5 agosto. L'accesso è gratuito e per prenotare è stato messo a disposizione l'indirizzo web linktr.ee/capitinisottolestelle. Previsto un servizio bar.

Ecco il programma. Oggi ore 21,30 (ingresso dalle 21): Volevo nascondermi (regia G. Diritti, drammatico, Italia 2020); domani 15 luglio: Tutto quello che vuoi (regia F. Bruni, commedia, Italia 2017); mercoledì 21 luglio: Bangla (regia P. Bhuiyan, commedia, Italia 2019); giovedì 22 luglio: Jojo Rabbit (regia T. Waititi, drammatico, Nuova Zelanda 2019); mercoledì 28 luglio: The Founder (regia J. Lee Hancock, biopic, Usa 2016); giovedì 29 luglio: Bohemian Rhapsody (regia D. Fletcher e B. Singer, drammatico-biografico, Inghilterra-Usa 2018); mercoledì 4 agosto: Stanlio e Ollio (regia J.S. Baird, biografico, Usa-Inghulterra 2018); giovedì 5 agosto: Green Book (regia P. Farrely, drammatico, Usa 2018). Come per la prima proiezione, in tutti i casi ingresso dalle 21 e film dalle 21,30.

Ri.Ga.