Mercoledì 29 Settembre 2021, 05:03

OLTRE I BANCHI

La Provincia spinge sulla realizzazione del nuovo edificio scolastico nell'area di Centova, fra l'Itet Capitini e il parco Chico Mendez. Come già anticipato su queste colonne nelle scorse settimane, ci sono risorse ministeriali anche per il secondo stralcio. Intanto però si è messa in moto la macchina per l'appalto della fase 1. Una determinazione del servizio Edilizia scolastica e programmazione rete scolastica dei giorni scorsi racconta l'approvazione del progetto esecutivo e l'avvio della procedura negoziata che porterà all'individuazione della ditta affidataria dell'intervento. La fase 1, come noto, comporta un investimento di 4 milioni di euro (Mutui Bei). L'edificio, destinato alle scuole Superiori, nascerà con un primo blocco da tre livelli fuori terra, per una volumetria complessiva di 7.400 metri cubi, con un totale di 15 aule, servizi e laboratori. Dall'affidamento dei lavori la struttura dovrebbe essere realizzata in 600 giorni lavorativi, dunque con buona volontà la prima campanella potrebbe suonare a settembre 2023. Poi, nel giro di quattro anni o poco, la nuova scuola crescerà. Con gli ulteriori fondi le aule potrebbero diventare 40, con una aggiunta di 25 ambienti di certo più idonei alle esigenze odierne e in grado di evitare il vecchio problema delle aule pollaio. Intanto si lavora ad un piano viabilità per evitare caos nel già trafficato viale Centova, soprattutto negli orari di punta, cioè di entrata e uscita della scuola. Si sta già ragionando da tempo su un possibile accesso dal versante sovrastante di Madonna Alta per quella scuola che, il tempo lo dirà, potrebbe diventare in futuro il terzo scientifico cittadino.

Ri.Ga.