Giovedì 23 Dicembre 2021, 05:01

OLTRE I BANCHI

GUBBIO Storie di campioni, leggende e imprese. Al polo liceale Giuseppe Mazzatinti una biblioteca con radici antiche e moderne c'è sempre stata, ma adesso si va oltre con un'altra sezione, nella sede di via dell'Alboreto.

È stata tenuta a battesimo la biblioteca dello sport, un progetto che ha preso corpo da un'idea dei giovani dell'indirizzo Scientifico Sportivo. Si tratta di una raccolta di libri, testi, manuali e biografie sull'intero panorama sportivo. La raccolta di volumi racconta le gesta tra sport, benessere, psicomotricità, documentazione storica, didattica, medicina, architettura e ingegneria, fino alla narrativa del settore. Il dirigente scolastico Maria Marinangeli e l'assessore comunale allo Sport Gabriele Damiani, che ha donato il libro Rigore di testa di Marco Malvaldi e Paolo Cintia, hanno sottolineato la validità dell'iniziativa. L'ambizione è creare una vasta raccolta che possa rivelarsi un'eccellenza oltre i confini regionali. Per questo progetto, in attesa di fondi specifici, l'istituto registra importanti collaborazioni, come Gioia Bartali a Riccardo Cucchi, Samuel Peron e l'editore Roberto Mugavero di Minerva. Hanno aderito il generale Domenico Ignozza presidente del Coni Umbria, Luigi Repace presidente del Comitato umbro della Lega Dilettanti, e le società sportive del territorio. Le dediche delle donazioni verranno raccolte in una pubblicazione segno di gratitudine verso chi ha contribuito a realizzare la biblioteca.

Massimo Boccucci