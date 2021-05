25 Maggio 2021

OLTRE I BANCHI

È arrivato a conclusione il progetto di riqualificazione del giardino e degli spazi interni della scuola dell'Infanzia Il Piccolo Principe, fortemente voluto dalla direzione didattica del Secondo Circolo di Perugia (il dirigente è Giovanni Jacopo Tofanetti) e condiviso con tutte associazioni del territorio e partner sostenitori, cofinanziato da Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia. Scuola dell'Infanzia il Piccolo Principe, una riqualificazione sensata è il titolo del grande progetto che, per domani alle 10, prevede l'inaugurazione ufficiale del giardino esterno.

In occasione della cerimonia saranno presentati i percorsi sensoriali e le varie ambientazioni del nuovo giardino, da oggi a disposizione dei bambini della scuola di via Magnini.

MONTELAGUARDIA

Sarà intitolata a Vittoria Formica, alunna prematuramente scomparsa, la scuola Primaria Italo Calvino di Montelaguardia. La cerimonia si svolgerà il prossimo 12 giugno al plesso di via delle Ghiande.

La dirigente dell'Ic Perugia 14 Cristina Potenza scoprirà la targa di intitolazione. Parteciperà il coro dei bambini della scuola diretto dalla maestra Francesca Rossi e sarà poi presentato il libro Vittoria ride alla vita. Introduce la maestra Annamaria Zocchetti, ne parlano gli autori Mirko Revoyera e Francesca Greco. Seguirà la proiezione del video La scuola di Vittoria, a cura di Nicola Agostini.

