31 Maggio 2021

OLTRE I BANCHI

Conoscere da vicino le attività di prevenzione rispetto alle infezioni da SarsCov2, ma anche scoprire le tante realtà dell'ateneo. Doppia finalità per l'incontro fra studenti dell'Itts Volta e professori dell'Università degli Studi, che si è tenuto nei giorni scorsi. T&T day Tampone e testa contro il Covid per rimanere in libertà, il nome dell'iniziativa che ha visto protagonisti studenti delle quinte del corso chimico, insieme alla dirigente Rita Coccia e ai professori dell'ateneo Cristina Mecucci di Ematologia, Antonella Mencacci di Microbiologia e Roberto Rettori, delegato del rettore per il settore orientamento. All'ingresso in aula magna gli studenti presenti, insieme alla dirigente Coccia, guidati da medici specializzandi, sono stati sottoposti a test antigenico salivare rapido. «Una giornata importante per la nostra scuola ha commentato la preside Coccia . Pensiamo che l'informazione e la formazione agli studenti debbano essere affidate agli organi che hanno le competenze necessarie, in questo caso l'Università, per spiegare come il Covid si è diffuso e come i ragazzi si dovranno comportare anche per un rientro a settembre».