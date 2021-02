FOSSATO DI VICO Si sono svolti giovedì pomeriggio i funerali della mamma di Gianluigi. La campagna di solidarietà promossa da Bruno Minelli ha avuto successo ed ha permesso di raccogliere oltre 16 mila euro in favore di questo sfortunato ragazzo. «Un ringraziamento particolarmente commosso da parte mia e di Gianluigi le parole di Minelli - a tutti coloro che hanno partecipato fisicamente alle esequie della mamma Luigia, nonché, a chi ci ha rivolto un pensiero da casa non potendo essere presente per la normativa Covid. La raccolta un aiuto per Gianluigi è terminata. Mi ero prefissato di raccogliere circa 1.700-1.900 euro occorrenti per il funerale, un prezzo comunque basso grazie alla generosità dimostrata dall'impresa funebre Carini, così da poter esaudire il desiderio di Gianluigi di dare una degna sepoltura alla mamma. La vostra generosità ha superato ogni mia possibile aspettativa. Stamattina ho aperto un conto corrente a mio nome, ma a Gianluigi completamente dedicato, dove ho versato la somma incredibile di euro 16.095,90 euro, di cui, 7.630,00 di bonifici e 7.915,90, raccolti nei bussolotti delle attività commerciali». Francesco Serroni

