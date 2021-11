Mercoledì 10 Novembre 2021, 05:03

Cinque viaggi alla riscoperta della propria storia sono quelli che stanno portando avanti a Castiglione del Lago dove con i Venerdì a Palazzo si cerca di capirne di più riguardo i Della Corgna, e tutto quello che gira attorno alla famiglia castiglionese. Venerdì il secondo appuntamento del ciclo pensato da Lagodarte Impresa Sociale è con Luca Petrucci, maestro illustratore castiglionese, pittore e grafico che guiderà in un viaggio sul tema Le gesta di Ascanio nei bozzetti di Oxford: armi, costumi e altre curiosità nel ciclo del Pomarancio. Il tutto a Palazzo della Corgna, ore 17, dove è anche allestita una mostra visitabile fino al 27 febbraio, e la cui terza sezione della mostra è intitolata Niccolò Circignani e i pittori a palazzo: il ciclo di affreschi tra storia, leggenda e visioni fantastiche. Presenta la riproduzione dell'intera serie dei 12 bozzetti preparatori dedicati alle gesta di Ascanio realizzati dal Circignani, di cui 6 esposti per la prima volta al pubblico, e i cui originali sono conservati presso la Oxford University. Un viaggio a ritroso nella vita politica, sociale e militare italiana fra la metà del XVI secolo e la metà del XVII, fra Rinascimento e Barocco. Le domande dalle quali si muoverà Luca Petrucci saranno alla ricerca delle discrepanze tra i disegni preparatori del Circignani e la loro realizzazione, e se il Pomarancio idealizzi il paesaggio e il contesto architettonico. Nell'incontro di venerdì 12 Petrucci intende anche dimostrare, attraverso numerose immagini proiettate, la discrepanza tra i bozzetti realizzati da Nicolo Circignani e gli affreschi del Palazzo Ducale di Castiglione dedicate alle gesta di Ascanio della Corgna. Il prossimo come gli altri appuntamenti del ciclo di incontri sui Della Corgna sono ad ingresso gratuito.

Questo fine settimana al Trasimeno è anche nel segno di Olivagando, a Magione che ritorna con la sua manifestazione tra passeggiate negli uliveti a cura di Piedibus Magione, visite ai frantoi, approfondimenti storici a cura di Sandro Tiberini e Giovanni Riganelli, oltre ovviamente a musica, svago per i bambini e le attese degustazioni dell'olio nuovo. Sabato 13 e domenica 14 la Pro loco locale e l'Amministrazione comunale, l'associazione Olivagando, inserita nel cartellone di Frantoi Aperti propongono due giorni in cui protagonista sarà l'olio, nel cuore della stagione di raccolta e produzione. All'interno di Olivagando anche la settima edizione del premio La Dolce Goccia, riservato agli olii extravergini prodotti nei Comuni del bacino del Lago Trasimeno e Corciano. Due sezioni in gara, quelle di olio destinato alla vendita e quelle all'autoconsumo casalingo. Tra gli eventi anche lo showcooking del cuoco Giorgione e possibilità di degustazione dell'olio appena prodotto.

Gianni Agostinelli