VITA DI QUARTIERE

L'associazione Natura Urbana, che si occupa della cura e delle gestione di una buona fetta del Chico Mendez, interviene sul problema dei rifiuti abbandonati al parco da gruppi di ragazzi che consumano cene da asporto su tavolini e panchine. Un nodo al centro del dibattito da tempo che, come già annunciato su queste colonne nei giorni scorsi, sarà oggetto di un progetto di sensibilizzazione (l'installazione di cartellonistica) e, domenica, di un incontro fra volontari e Comune.

Intanto arriva una spiegazione sulla situazione «in seguito alle continue segnalazioni» per cui, evidenzia l'associazione presieduta da Daniele Ercolani «ci sembra necessario intervenire ed esprimere il nostro punto di vista». «È sicuramente innegabile che, specialmente nei giorni festivi, il parco venga frequentato da gruppi di ragazzi che la sera si ritrovano per mangiare insieme il cibo da asporto del vicino fast-food e che questi lascino il parco in condizioni non accettabili. Non ci sembra però necessario strumentalizzare ogni avvenimento di questo genere che evidenzia le condizioni in cui versa il parco». L'Associazione Natura Urbana «mette a disposizione un proprio volontario che si occupa della pulizia e della manutenzione del parco quotidianamente. È chiaro che non è possibile intervenire di sera dopo l'orario del coprifuoco, durante il quale i ragazzi spesso si riuniscono. Devono essere le autorità preposte a controllare e far rispettare le ordinanze». Per quanto di competenza, l'associazione si muove quotidianamente per garantire decoro all'area, decisamente cambiata rispetto a qualche anno fa. «I volontari tutte le mattine, sabato e domenica compresi, si adoperano per ripulire il parco e renderlo fruibile ai frequentatori. Crediamo che sia inoltre necessario sensibilizzare di più i ragazzi al rispetto dell'ambiente e degli spazi comuni, poiché l'associazione non è serva della maleducazione».

Domenica mattina è previsto un vertice fra associazione e Comune, con la partecipazione dell'assessore all'Ambiente e ai Lavori pubblici Otello Numerini per avviare un confronto sulla problematica. Sarà anche occasione per capire a che punto sono le autorizzazioni per l'affissione di una decina di cartelli, su punti strategici (vicino panchine e sui lampioni, dunque sempre a vista anche di notte) con cui si cercherà di sensibilizzare gli utenti del parco a rispettare l'ambiente e soprattutto ad usare i cestini. L'iniziativa è stata portata avanti con la sinergia e l'impegno del vicino fast-food, con cui l'associazione collabora da tempo.

Riccardo Gasperini

© RIPRODUZIONE RISERVATA