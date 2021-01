© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL PATRONOOggi Perugia festeggia il patrono San Costanzo. Le celebrazioni si terranno in formato ridotto. Nella basilica intitolata al patrono previste tre celebrazioni (ore 8, 10 e 11.30), dove saranno ammessi ogni volta non più di 30 fedeli (al termine chiusure per sanificazione). La messa delle 11.30 sarà presieduta dal vescovo ausiliare monsignor Marco Salvi. Alle 15 e alle 18 possibilità di un percorso guidato per un atto di devozione alle reliquie del santo esposte sull'altare. Le celebrazioni culmineranno nella cattedrale di San Lorenzo, alle 18, con la messa presieduta dal cardinale Gualtiero Bassetti. Potranno accedere al massimo 300 persone. Ieri Bassetti si è rivolto, in una lettera, alla comunità diocesana. «Stiamo attraversando un lungo periodo di sofferenza e smarrimento, che sembra non avere termine. Nessuno è in grado di dirci a che punto siamo della notte, anche se abbiamo salda la speranza che l'alba arriverà. Vedo famiglie sempre più preoccupate e inquiete. Vedo ragazzi e giovani che si stanno caricando, inconsapevolmente, il peso sociale più gravoso di questa pandemia: questi giovani stanno rinunciando alla loro giovinezza, alla loro spensieratezza, al loro dinamismo. Di fronte a tutto questo, cosa ha da dirvi o da darvi il vostro vescovo? Vi invito tutti a prendere in mano il Vangelo, a sostare come Maria di Betania ai piedi del maestro, per ascoltare le sue parole, per meditarle nel cuore, o semplicemente guardarle con gli occhi della fede, nella gioiosa consapevolezza che lui ci precede sempre con lo sguardo e l'amore».Tornando alle iniziative, oggi alle 9, il sindaco Andrea Romizi e l'assessore Edi Cicchi consegneranno alla Caritas alcuni torcoli da parte del Comune. Altri saranno consegnati alle 10 all'ospedale Santa Maria della Misericordia dove ci saranno anche il vicesindaco Gianluca Tuteri e l'assessore Clara Pastorelli. Ultima consegna alle 14 alla Croce Rossa Italiana da Coldiretti, al Mercato contadino. In mattinata il Lions Club Perugia Maestà delle Volte consegnerà 25 libri per bambini alla casa famiglia Catia Doriana Bellini. Il Post organizza invece un laboratorio didattico gratuito su San Costanzo e i suoi colori (10-11, 11.30-12.30, 15.30-16.30, 17-18; prenotazioni al numero 0755736501). La sera, alle 20, i Lions Club Augusta Perusia doneranno un pasto ai senza tetto ospitati al cva di Rimbocchi. Va inoltre avanti fino a domenica, in sineria con Cna, Confcommercio e Confartigianato la raccolta fondi dei forni della città per sostenere l'ospedale. Nei forni aderenti apposita cassetta per le donazioni.