Domenica 29 Agosto 2021, 05:01

Oggi la giornata festivaliera sarà caratterizzata dalla prima nazionale di Boomerang, al Comunale alle 21, con gli illusionisti della danza: autore e coreografo il popolare Cristiano Fagioli, con Alessandra Odoardi, Chiara Pagano, Francesca Benedetti, Giovanni Imbroglia, Marco Mantovani, William Mazzei e Jonathan Castillo. «Con la RBR Dance Company Illusionistheatre, produciamo progetti artistici tesi al rispetto verso l'ambiente annuncia Fagioli - questa nuova produzione vuole essere un viaggio onirico che, grazie a particolari scelte di regia ipnotica, ad un sapiente uso di luci e a musiche evocative, inizia con la comparsa della vita sulla terra e la nascita dell'uomo». Ma il ricco cartellone di Todi Festival questa mattina offre un appuntamento insolito, alle 11 nella sala trecentesca del Capitano del Popolo, si terrà una originale tavola rotonda dall'intrigante titolo Quale futuro per le giovani bacchette?. Il tema è inerente al programma della XXV edizione del Corso di avviamento alla direzione d'orchestra che, come tradizione si conclude con un concerto finale, una sorta di saggio degli allievi, che si terrà sempre oggi alle 19,30, nel chiostro di San Fortunato. Alla tavola rotonda partecipano alcuni ex allievi che sono entrati in carriera nel mondo della musica come Edoardo Narbona (corso 1998), direttore stabile e artistico Läänesaarte Kammerorchester in Estonia e Tommaso Turchetta (corso 2006), pianista e direttore d'orchestra preso il Tiroler Landestheater di Innsbruck. Un saluto anche dall'onorevole Michele Nitti (corsi 1998-1999), direttore d'orchestra e docente al Conservatorio di Lecce, nonché deputato. Previsti interventi in collegamento audio video da parte di Nil Venditti (corsi 2010 e 2013), 2° premio alla Jeunesses Musicales Conducting Competition, direttore principale ospite Orchestra della Toscana e Valentina Peleggi (corso 2000), direttore musicale della Richmond Symphony Orchestra e direttore musicale ospite del Theatro de Opera São Pedro (Brasile). Un'occasione unica per il pubblico. Moderatori Manfredo Retti, presidente dell'Associazione Jacopone, promotrice del corso e Fabrizio Dorsi, docente del corso dal 1997. Spazio anche agli appassionati di musica d'organo con il concerto delle 18, nella Chiesa della Annunziata a Borgo con il concerto del maestro Adriano Falcioni, in occasione del restauro dello storico Organo Morettini finanziato dal Rotary Club Todi e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, Per i tantissimi seguaci dell'ormai affermata rassegna Todi Off, appuntamento alle 19 al Teatro del Nido dell'Aquila, per assistere a Il bambolo, con Linda Caridi per la regia di Giampiero Judica. Protagonista una donna in riva al mare con il suo compagno di una vita: un Bambolo gonfiabile. «È la storia di un amore difficilmente degradabile come la plastica o come un illusione - spiega Judica con un testo che affronta la patologia dell'anoressia e racconta la comica tragedia di un amore impossibile». Ormai al Todi Festival è protagonista anche l'arte contemporanea che, questa mattina alle 11,30 alla Residenza d'epoca San Lorenzo Tre, rinforza la sua presenta con la terza edizione di Todi Open Doors, mostra d'arte contemporanea allestita negli androni dei palazzi storici della città di Todi. Le opere sono esposte con la supervisione degli artisti Michele Ciribifera e Silvia Ranchicchio e dall'associazione Art Out. L'edizione 2021 è affidata a Matteo Pacini e Barbara Pavan. Otto gli artisti invitati Elham M. Aghili, Mariantonietta Bagliato, Federico Bianchi, Myvanwy Gibson, Wolfgang A. Kossuth, Matteo Lucca, Monica Pennazzi, Giulia Spernazza.

Luigi Foglietti