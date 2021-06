L'ALLERTA

Temperature in salita e maggiori rischi legati alle ondate di calore. Sarà un fine settimana rovente e le istituzioni tornano a diffondere i consigli per prevenire possibili disagi. L'appello a fare attenzione scatta con l'ultimo bollettino del centro di competenza nazionale del ministero della Salute, che per oggi e domani prevede picchi di 33 e 35 gradi. È stata così dichiara attivata la fase di disagio (livello 2).

In testa alla lista dei consigli c'è quello di bere più liquidi, in particolare acqua, e di rimanere in casa (o frequentare zone ombreggiate e fresche) nelle ore di maggiore insolazione, cioè tra le ore 11 e le ore 15). Per le case, il consiglio è quello di favorire la ventilazione, aumentandola se possibile nel caso in cui si «percepisca un surriscaldamento corporeo». Nelle ore più calde, se non si ha a disposizione un condizionatore in casa, è consigliato fare docce e bagni, oppure recarsi in luoghi vicini in cui è presente un impianto di aria condizionata. Indicazioni anche per l'abbigliamento: «Indossare abiti leggeri, di colore chiaro, non aderenti, anzi sciolti, per permettere la circolazione dell'aria sul corpo». Evitare esercizi fisici non necessari all'aperto o in luoghi non condizionati, si legge ancora nel vademecum, ed evitare l'esposizione inutile al sole diretto. Nel caso in cui si debbano svolgere attività all'aria aperta, è bene limitarle alle ore mattutine e serali. Riguardo il cibo «preferire pasti leggeri e fare attenzione all'opportuna conservazione dei cibi». Importante anche non sostare in auto al sole diretto e non lasciare dentro qualcuno, inclusi gli amici a quattro zampe. I numeri di Asl e uffici comunali possono fornire indicazioni sui servizi cui ci si può rivolgere in caso di necessità e per saper se e dove, nelle vicinanze dell'abitazione vi sono appositi luoghi per il sollievo dal caldo.

Ri.Ga.



