14 Marzo 2021

CITTA' DI CASTELLO Anche pecore e capre tra le segnalazioni di smarrimento al front office della Polizia Municipale al loggiato Gildoni. Finiscono al comando dei vigili urbani le denunce relative ai capi, soprattutto ovini e suini, che si allontanano dall'allevamento o dalla residenza del proprietario oppure sono vittime dei lupi. L'obbligatorietà della comunicazione, sottoscritta da chi li detiene, è conseguenza della registrazione all'anagrafe animale.

Oltre a queste pratiche a quattro zampe i responsabili dell'apposito ufficio, Gabrio Campagni ed Eleonora Alberti, hanno nei loro schedari informatici un autentico campionario di oggetti smarriti. Dalle targhe dei ciclomotori ai permessi per la sosta delle macchine, dai libretti di assegni alle carte di credito, dalle tessere sanitarie alle carte d'identità. Né mancano smartphone ed un numero imprecisabile di chiavi di ogni tipo e forma. Infine, curiosa novità, capre e pecore in particolare durante l'autunno. Spesso l'ufficio viene contattato anche dai comandi della Polizia Locale di altre città per il rinvenimento di oggetti smarriti da tifernati che ne rientrano in possesso grazie alla collaborazione tra i Corpi. Ma anche in questo settore è apprezzabile una sorta di effetto Covid 19, paradossalmente positivo. Da marzo dello scorso anno, quando è esplosa la pandemia, sono 55 gli smarrimenti segnalati via mail o di persona, la metà di quelli accertati nel 2019. I ripetuti lockdown, le chiusure a singhiozzo di esercizi pubblici, commerciali e soprattutto la minore possibilità di spostamento hanno inevitabilmente inciso sulla statistica. Il personale del front office di Largo Gildoni custodisce gli oggetti rinvenuti per un anno, in attesa che ne venga reclamato il legittimo possesso. Trascorso tale termine chi li avesse trovati e consegnati ha diritto a entrarne in possesso presentando apposita domanda. In caso contrario, tutto il materiale viene trasferito al deposito comunale dove resta in custodia a disposizione di chi ne possa reclamare la titolarità.

Lo sportello è aperto nelle mattinate di lunedì, martedì, giovedì, sabato dalle 9 alle 12 ed è raggiungibile telefonicamente ai numeri 075.8529222 oppure 075.8529511. «Tra le tante attività importanti e significative svolte ogni anno sul territorio dalla Polizia Municipale c'è anche quella relativa alla gestione dell'Ufficio oggetti smarriti, presidio per tutti io cittadini, punto di riferimento per coloro che hanno bisogno di un aiuto concreto ed immediato», precisa Michela Botteghi, assessore alla viabilità, patrimonio, servizi demografici, Polizia Municipale. «Grazie al comandante Joselito Orlando, a tutto il Corpo ed in particolare a chi gestisce il servizio in un momento di emergenza sanitaria e sociale che stiamo vivendo da oltre un anno». Insieme al tradizionale supporto offerto dalle forze dell'ordine, in Umbria esiste un portale specializzato dove chiedere aiuto per rintracciare il cane piuttosto che il gatto oppure un oggetto di particolare interesse per chi lo ha perduto.

Walter Rondoni

