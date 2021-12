Martedì 14 Dicembre 2021, 05:01

Oggi pomeriggio musicisti, dj's, scrittori, organizzatori di festival e sound artist si daranno appuntamento presso Popup, il nuovo spazio culturale di piazza Birago, per il primo appuntamento della rassegna UMBRIALIBRI2021_OFFono che vede la sinergia tra Umbrialibri e la Fonoteca Regionale Oreste Trotta (inizio alle 18.30).

L'incontro, intitolato Suoni di monti e di mare, da un lato vedrà la curatrice Alice Mazzarella e Giacomo Gigli raccontare l'esperienza A Week from Monday, residenza artistica svolta presso l'Holydays Festival di Scopoli sfociata in un libro con CD audio; dall'altro ci sarà il sound artist umbro Federico Ortica che questa estate ha esplorato il fondo marino per creare un'installazione multimediale che presto sarà ospitata dall'Acquario di Genova. A moderare l'incontro Moreno Barboni. Seguirà il primo showcase delle etichette indipendenti regionali: si partirà dalla storica To Lose La Track dell'umbertidese Luca Benni, a seguire l'esperienza Caveargento e Afro Templum con la testimonianza del fondatore Damiano Rizzo, infine spazio alla folignate Rous Records con il racconto di Leonardo Pucci. Il secondo appuntamento del ciclo d'incontri è previsto giovedì alla stessa ora, stavolta per approfondire il background dell'upperground.

L'evento, organizzato in collaborazione con Umbria Noise, vedrà molti protagonisti del clubbing a Perugia del passato e del presente, come Ricky L, Viceversa, Fofo DJ e Alessandro Deledda. Ingresso libero. Da segnalare per domani alle 18.30 l'incontro con il giornalista e copywriter Francesco Locane, che presenterà il suo primo romanzo Fuori pagina intervistato dalla redattrice del magazine Luoghi Comuni Federica Magro.

Mi. Bel.