21 Maggio 2021

(Lettura 2 minuti)







SICUREZZA

Dopo l'ultima rissa hanno detto basta. Per l'ennesima volta. Perché essere tirati giù dal letto dalle botte, le urla e il rumore delle bottiglie di vetro che si spaccano per i residenti della zona di Fontivegge è uno spettacolo consueto e sempre più insopportabile. Specie in questo momento storico, in cui alla rabbia per la sicurezza si aggiungono anche le preoccupazioni per l'emergenza sanitaria.

E così, qualche giorno fa i residenti di via del Macello e via Sicilia hanno consegnato foto e video dell'ultima rissa in strada. Di notte, con il coprifuoco ormai superato, e con uno dei vari locali etnici della zona a fare da location per la fornitura di alcol ai rissosi. Tra bottiglie in mano e mascherine dimenticate chissà dove. Materiale che è stato attentamente vagliato in via del Tabacchificio e nel tardo pomeriggio di ieri sono scattati i sigilli: chiuso il locale etnico in questione. «Attività soggetta a chiusura» è scritto nel foglio su carta intestata della questura che ha di fatto tirato giù la saricinesca al locale. Secondo quanto si racconta nella zona, la misura sarebbe legata proprio al non rispetto delle norme anti-Covid e per questo la chiusura sarebbe per cinque giorni. Probabilmente un provvedimento per dare subito una risposta immediata in attesa di ulteriori accertamenti. «Un ringraziamento va alla polizia che ha ripristinato la legalità chiudendo l'afro market di via del Macello. Un altro passo verso l'opera di riqualificazione che sta portando avanti l'amministrazione comunale» commenta su Facebook Emanuele Prisco, deputato di Fratelli d'Italia e da sempre punto di riferimento per i residenti del quartiere sul tema sicurezza e lotta al degrado a Fontivegge.

Prisco che è tornato anche sulla questione Centro rimpatrio per i clandestini a Perugia. «La proposta di Fratelli d'Italia e Perugia Civica di istituire un Centro di permanenza per il rimpatrio per i cittadini stranieri che si trovano in maniera irregolare nel nostro territorio e recentemente discussa in consiglio comunale sarebbe un passo decisivo nella lotta alla criminalità e all'immigrazione clandestina. Per questo ho scritto al Ministro Lamorgese per dare seguito alla richiesta del territorio e perché si costruisca un Cpr ogni regione in funzione del fabbisogno».

Mi. Mi.