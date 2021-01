Imprese in deficit di fiducia nella fase di avvio dell'anno della ripresa post Covid. Continua la flessione della domanda di lavoro da parte delle imprese, complice la situazione di incertezza legata alla emergenza sanitaria. Questa la sintesi delle indicazioni ricavate dall'indagine mensile del sistema informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere e Anpal, sui fabbisogni occupazionali delle imprese. Dati sui programmi occupazionali, quelli presentati dalla Camera di commercio di Perugia, che non promettono nulla di buono. «Sia su base mensile che trimestrale i dati sulle previsioni occupazionali sono negativi, forse addirittura oltre le attese» ha detto il segretario generale della Camera di commercio di Perugia, Mario Pera. «A gennaio 2021 perdiamo in termini assoluti 1.180 entrate al lavoro (-27,2%), rispetto a gennaio scorso, quando le imprese programmarono 4.330 assunzioni contro le 3.150 di oggi». Poi è arrivato il Covid, cambiando tutto. L'indagine rileva che a gennaio le imprese della provincia hanno programmato di stipulare contratti di lavoro, nel 59% dei casi per lavoratori dipendenti, nel 41% per lavoratori non alle dipendenze. Meno lavoro e meno lavoro stabile. Ma anche meno lavoro per giovani, visto che solo il 16% delle entrate previste sarà destinato a personale laureato. Le entrate previste si concentreranno per il 69% nelle pmi con meno di 50 dipendenti e per il 54% nel settore dei servizi. A gennaio sono in calo di un terzo le imprese della provincia che hanno previsto di assumere. Non va meglio se l'osservazione si allarga al trimestre gennaio marzo 2021. In termini assoluti 2.700 entrate al lavoro in meno. Cristiana Mapelli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA