Mercoledì 6 Ottobre 2021, 05:01

OCCUPAZIONE

CITTÀ DI CASTELLO Stato di agitazione alla Bianchini Infissi srl. «Grande preoccupazione» del sindacato per il momento che attraversa l'azienda di Promano. «Sono oltre venti i lavoratori che attendono da mesi il pagamento regolare dei propri stipendi, la loro situazione è diventata insostenibile», sostiene Gianni Scalamonti, Fim Cisl Umbria. «Chiediamo chiarezza sulla tempistica e sulle modalità per un'erogazione completa delle mensilità arretrate». Intanto, di fronte ad una situazione definita «d'emergenza» i dipendenti, in sciopero da giorni, hanno bloccato la produzione. «Da tempo la Bianchini Infissi soffre di liquidità pur avendo commesse, complicato saperne le ragioni». A quanto trapela, sarebbero in alcuni casi tre, in altri casi quattro i mesi per i quali le maestranze sollecitano il saldo.

«Aspettiamo un paio di mensilità per rientrare al lavoro», anticipa Scalamonti. Intanto, c'è chi guarda intorno e «cerca alternative» con il rischio di «disperdere professionalità che hanno permesso di realizzare commesse importanti». Dal canto suo la controparte «prende tempo, sostiene che ci sono le condizioni e la possibilità» di un ritorno alla normalità. Mentre in Altotevere, non mancano «a macchia di leopardo altre situazioni emergenziali che potrebbero aggravarsi» in un fase post pandemica caratterizzata da «aumento dei costi delle materie prime e da difficoltà di un loro approvvigionamento». Fondata nel 1974, la Bianchini infissi inizia l' attività nel settore dei serramenti in alluminio e fin da subito attira l'attenzione del mercato per l'accuratezza dei suoi manufatti. Dopo dieci anni viene avviata la produzione di infissi in Pvc, scelta allora considerata coraggiosa in un territorio dove tradizionalmente il legno gioca un ruolo da protagonista. Ma l'azienda riesce a far comprendere l'utilità del nuovo materiale che garantisce immutabilità statica, resistenza agli agenti atmosferici, isolamento termico, ma soprattutto la totale assenza di manutenzione nel tempo.

Walter Rondoni