«Flessibilità degli spazi» per «coniugare una molteplicità di attività ed eventi di vario genere». Sono due delle linee guida di base fissate per l'intervento di recupero e rifunzionalizzazione dell'ex cinema-teatro Turreno di piazza Danti. Un giro di vite sul piatto da tempo, che con l'avvio del 2021 comincia ad entrare nel vivo (il recupero figura nel piano triennale delle opere pubbliche 2021-2023).

Una determinazione dirigenziale dell'area Opere pubbliche del Comune, la 2858 datata 31 dicembre, definisce un punto di svolta del lungo percorso. Cioè l'esternalizzazione della redazione della progettazione definitiva ed esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e esecuzione, la contabilità e direzione lavori. È lo stesso atto a spiegare il perché della strada intrapresa. Per il recupero del Turreno «sono necessarie elevate competenze specifiche e multidisciplinari, approfondite e aggiornate con le diverse normative tecniche di riferimento, nonché strumentazione software specialistica» ed i «reali carichi e impegni di lavoro dell'Area non consentono al momento, ma neppure in una prospettiva a breve termine, di assegnare l'esecuzione delle necessarie prestazioni professionali al personale dipendente».

Dunque, visto che sul piatto c'è «un intervento così rilevante dal punto di vista architettonico e impiantistico, appare opportuno che unitamente al servizio di progettazione definitiva ed esecutiva si affianchi anche l'attività progettuale del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e esecuzione, nonché la direzione lavori e contabilità». Per il recupero del Turreno, per cui si prevede di prevedere in tre stralci, ci sono sul piatto importanti risorse. «Le risorse attualmente disponibili, pari a 4.534.563,62 euro, consentono l'attuazione dei primi due stralci funzionali», spiega la determinazione riportando la provenienza dei fondi nel dettaglio (Agenda Urbana 2014-2020, cofinanziamento comunale, Por/Fesr e cofinanziamento Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia).

Il Turreno, una volta riqualificato, dovrà «svolgere una funzione di agorà culturale e sociale» grazie ad un «format innovativo» che permetta di far svolgere varie tipologie di evento grazie ad una flessibilità degli spazi. Varie perché si dovrà «facilitarne la fruizione ad un pubblico differenziato: giovani, studenti dell'Università, convegnisti, operatori e promotori del territorio, turisti e visitatori in tutti i periodi dell'anno».

Un cambio di passo che dovrà tenere conto della presenza di «una serie di servizi complementari capaci di garantire una sostenibilità economica alla gestione complessiva della struttura e quindi una sua durabilità nel tempo». Per gli spazi, che dovranno rispettare la tipologia architettonica della struttura, l'ipotesi è quella di prevedere una platea da 1.000 posti che può essere rimossa per permettere la realizzazione di varie tipologie di eventi che necessitano di ampi spazi.

