Mercoledì 8 Settembre 2021, 05:01

CHIESA

Il cardinale Gualtiero Bassetti ha nominato nuovi parroci, amministratori e vicari parrocchiali e direttori di uffici e servizi diocesani. «È un segno tangibile dell'attenzione e vicinanza del nostro Pastore alle comunità parrocchiali e ai vari ambiti della vita pastorale», ha detto il vescovo ausiliare monsignor Marco Salvi. Ecco le nomine (già operative) per il nuovo pastorale. Don Calogero Di Leo (nuovo parroco Santi Lucia e Andrea in cattedrale, San Fiorenzo, Santi Simone e Giuda al Carmine, Santa Maria Nuova); don Matteo Rubechini (San Giovanni Battista, Pila e San Benedetto, Badiola); don Robert Solka (San Valentino della Collina e San Costanzo in Castello delle Forme); don Engjell Pitaqi (amm. parr. San Feliciano e parroco in solido San Giovanni Battista, Magione); don Pietro Squarta (parroco in solidum Colombella e Bosco); don Nicolò Gaggia (parroco in solidum Villa Pitignano); don Tandi Bhuwanewshwer (amm. parr. Castel Rigone, Lisciano Niccone, Preggio); padre Marco Baron (parroco San Domenico, Perugia); don Jesuthasan Mathy (parroco di San Martino in San Martino in Colle e Sant'Enea); don Simone Strappaghetti (vicario Santa Lucia), don Vittorio Bigini (vicario Olmo, Chiugiana e Fontana); don Michael Tiritiello (vicario San Sisto); don Daniele Malatacca (vicario Case Bruciate ed Elce); don Samy Cristiano Abu Eidh (vicario Città della Pieve e parroco in solidum Ponticelli e San Litardo).