27 Marzo 2021

NON SOLO SPORT

Un'oasi dello sport intorno allo stadio e, finalmente, la piscina olimpionica regionale che sorgerà in periferia. Nell'idea della città che sarà, l'area di Pian di Massiano merita una scheda dedicata.

Tra le azioni del master plan, su cui hanno lavorato gli assessori Clara Pastorelli (Sport) e Otello Numerini (Verde pubblico), l'introduzione di nuove attrezzature ludiche, giochi inclusivi e nuovi arredi urbani, come i tavoli da pic-nic pensati anche per chi ha disabilità (2 milioni). Ma la novità è un nuovo palasport (7 milioni il costo previsto dell'invetsimento), che potrebbe sorgere in un'area già destinata dal Pnrg, per coniugare la vocazione sportiva e la tradizione musicale della città. Un unico contenitore, quindi, ad hoc per manifestazioni sportive ed eventi dai grandi numeri, come concerti o spettacoli.

Il PalaBarton sarà riqualificato per la sua funzione originaria, ovvero dare spazio alle tante discipline messe in atto delle associazioni sportive.

Sia il nuovo Curi (36 milioni) che il palasport saranno strutture energicamente efficienti, potenzialmente autosostenibili e smart: pannelli fotovoltaici e solari, anche per l'acqua calda e, nemmeno a dirlo, il cablaggio in fibra per la linea wireless diffusa anche a beneficio delle aree esterne. Perugia avrà anche una piscina olimpionica a Ponte San Giovani.

Una nuova struttura che amplierà la piscina esistente destinata ad ospitare la vasca agonistica (dimensioni minime 35x21 e profondità più di 2 metri), una tribuna di 300 posti, ampliamento degli spogliatoi e zona bar. Nuova vita anche agli spazi verdi intorno e potenziamento dei parcheggi (costo complessivo di 22 milioni.

