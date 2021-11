Giovedì 4 Novembre 2021, 05:02

Vecchio Curi e nuovo Curi vanno di pari passo. Domani a Roma nuovo vertice per lo stadio che (si spera) verrà. Non tanto, come ha spiegato il sindaco Andrea Romizi per intervenire sul progetto, ma perché c'è bisogno di un incontro con il nuovo ad e direttore generale di Cassa depositi e prestiti, Dario Scannapieco che dal primo giugno ha preso il posto del perugino Fabrizio Palermo.

Cassa Depositi e prestiti, insieme a Comune e Credito sportivo è uno dei tre player che sta giocando la partita del nuovo Curi. Al vertice di Roma il sindaco Romizi avrà al fianco l'assessore Pastorelli e ci sarà anche il presidente del Credito sportivo, Andrea Abodi.

«Si tratta-spiega Romizi- di un normale passaggio istituzionale. Per presentare al nuovo ad quello che è stato fatto fino ad oggi e valutare le mosse future. Serve riaffermare che per noi il nuovo stadio Curi è una priorità: si va solo a ricostruire un percorso. Ci metteremo la tigna perugina per arrivare al nuovo stadio».

Tigna significa trovare gli investitori e mettere a reddito l'intero comparto Curi, cioè lo stadio che nascerà nello stesso luogo del nuovo con interventi anche nell'antistadio e nell'area dei parcheggi. «Ci sono- ha spiegato Romizi- gli strumenti urbanistici per far rendere al massimo quel tipo di investimento. Si raggiungesse quel risultato significherebbe che il progetto del nuovo Curi avrebbe fatto centro da un punto di vista delle fattibilità e gestione».

