IL CASO

PERUGIA Prosegue il dialogo sul nuovo Curi in attesa che venga trovata una quadratura del cerchio soprattutto sullo sforzo finanziario necessario per la realizzazione dell'impianto.

Serviranno inizialmente almeno una trentina di milioni di euro ed è aperto il dibattito sul reperimento e sulla sostenibilità. Dopo le ipotesi sull'entità dell'investimento da parte del Comune in un momento in cui tutte le amministrazioni sono in sofferenza, ecco la proposta che è invece arrivata al Perugia, con l'intenzione di renderlo parte in causa anche se poi con modalità tutte da definire visto che la partita è ancora apertissima.

Al presidente Massimiliano Santopadre sarebbe stata avanzata l'ipotesi del versamento di una quota parte da 400.000 euro circa all'anno per una trentina d'anni, in modo da coprire la metà della cifra necessaria per la realizzazione della struttura.

L'altra metà sarebbe appunto a carico del Comune ferma restando la ricerca di investitori privati in atto da parte di Cassa Depositi e Prestiti e fermo restando il ruolo del Credito Sportivo di Andrea Abodi specializzato nel finanziamento dell'impiantistica sportiva. Una richiesta che dalle parti di Pian di Massiano sarebbe considerata onerosa, soprattutto allo stato attuale con il Perugia in terza serie.

Una cifra del genere potrebbe essere sostenuta qualora il Perugia dovesse tornare in serie A e ridiscussa magari per la serie B, di sicuro la serie C - dove gli introiti sono pari a zero - non è contemplata. Una volta stabilito che il nuovo Renato Curi' dovrà rinascere sulle ceneri del vecchio e non più in zone limitrofe, che la capienza dovrà arrivare ad almeno 20.000 posti ma che potrà farlo in maniera modulare, ovvero tramite il passaggio da uno step all'altro (a partire da 12.000 posti che costerebbero 32 milioni, passando per i 16.000 posti con la spesa di 36 milioni fino ad arrivare ai 20.000 posti che richiederebbero uno sforzo da 40 milioni), e che un percorso del genere dovrebbe compierlo anche il Perugia nel suo cammino sportivo, resta da stabilire il ruolo del club biancorosso nella gestione e nella fruizione dell'impianto.

Perché una spesa da 400.000 euro l'anno non sarebbe proponibile per dei semplici affittuari, mentre il Perugia conterebbe tramite la realizzazione dello stadio di veder lievitare di conseguenza il valore complessivo del club e del titolo sportivo.

Antonello Ferroni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA