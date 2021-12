Mercoledì 1 Dicembre 2021, 05:01

MAGIONE Protezione civile e attività di supporto della Misericordia, ora arriva il primo campo di addestramento cinofilo per la difesa del territorio e delle persone in difficoltà. La Confraternita cresce e punta sempre più ad allargare i suoi confini, già ampi, in soccorso delle comunità in caso di bisogno: «Una realtà - dice il sindaco Giacomo Chiodini - che ha svolto e sta svolgendo nel territorio non solo di Magione ma in tutta l'Umbria e che vede anche la presenza di un'unità cinofila nel settore della protezione civile il cui responsabile è Filippo Rigucci».

L'inaugurazione del campo di addestramento è prevista per sabato nella frazione di San Savino e già si annuncia un fiore all'occhiello per tutto il territorio. Nel frattempo, grazie ai volontari della Misericordia, sarà resa attiva la gestione anche della cosiddetta area sgambamento cani nella zona del palazzetto dello sport a Casenuove. Intanto arriva il calendario-almanacco per il nuovo anno della Misericordia «che, grazie a un team di esperti nei diversi settori della grafica e dell'informazione, si è trasformato in una fonte di notizie utili e di curiosità» e che verrà inviato a tutte le famiglie di Magione, almanacco presentato dal governatore della Misericordia, Fabrizio Alunni, e dai suoi collaboratori, nella sala del consiglio comunale. «Come ogni anno - dice il Governatore Alunni - i nostri auguri di Natale ai magionesi sono accompagnati da un calendario da parete che quest'anno si è arricchito di tante informazioni utili come, per fare un esempio relativo al nostro servizio, il sorgere e il calare del sole che consente ai volontari di organizzarsi negli interventi a seconda delle ore di illuminazione a disposizione».

