Mercoledì 3 Novembre 2021, 05:03

Nuova vita per le vetrate di palazzo dei Priori. Ieri è cominciato il restauro nell'ambito degli interventi finanziati con l'Art Bonus. Il primo stralcio, con una somma di 50mila euro, riguarda tre vetrate e fu finanziato nel 2018 dal notaio Mario Briganti. Fino ad oggi proseguirà lo smontaggio delle vetrate da parte della ditta fiorentina Guido Polloni & c. Uno dei soci, Renzo Cappelletti, ha spiegato che «i lavori consisteranno in un restauro conservativo, con pulizia manuale e sostituzione dei vetri rotti. Successivamente si valuterà, unitamente alla Soprintendenza, cosa fare della struttura in piombo delle vetrate che appare in buono stato e robusta. Sarà poi la volta della fase intermedia con rifacimento delle saldature a stagno, in quanto rotte, che collegano i piombi». Seguirà la stuccatura fatta a mano in modo da impermeabilizzare ed irrobustire la struttura vetro-piombo e la ricostituzione delle legature in piattina di rame, perché molte di queste hanno ceduto.

Le altre vetrate, otto in tutto, sono state inserite nell'Art Bonus 2021 e servono 121mila euro per riportarle all'antico splendore. Attualmente quel tipo di vetrata, a rulli soffiati veneziani, è prodotto solo da una ditta tedesca.