Venerdì 12 Novembre 2021, 05:02

EDILIZIA

Il terreno di Centova adiacente l'Itet Capitini passa definitivamente dal Comune alla Provincia di Perugia. Entra così nel vivo l'operazione per la realizzazione del nuovo edificio scolastico, destinato alle Superiori cittadine, che l'ente provinciale realizzerà con fondi Bei a disposizione, per un ammontare totale di 4 milioni di euro. Una cifra che servirà a realizzare il primo stralcio, ma già si sta lavorando per incrementare le risorse (risorse ministeriali sarebbero già state individuate) che permetteranno di avere a disposizione un edificio più capiente per il prossimo futuro. Una scuola serbatoio prima, per consentire di spostare le classi dei plessi interessati da lavori di edilizia. Poi, visti i numeri dei due esistenti, non è da escludere che diventi concreta la possibilità del terzo liceo scientifico della città. Intanto però, come emerge da una determinazione dirigenziale dell'unità Acquisti e patrimonio del Comune, è ultimata la partita per lo scambio fra l'area del Tiglio (che passa al Comune) e il terreno di Centova, acquisito dalla Provincia. L'ultimo atto degli uffici comunali da il via libera a procedere «nelle more della definizione della permuta, ad immettere la Provincia nel possesso della rata di terreno in località Centova». Un passaggio importante anche perché, come riporta sempre l'atto, i lavori sono stati affidati. Con una nota «la Provincia di Perugia ha richiesto di essere formalmente immessa nel possesso dell'area oggetto del protocollo di intesa, a seguito dell'aggiudicazione dell'appalto dei lavori per la realizzazione della nuova scuola». Insomma, l'operazione, è pronta a entrare nel vivo.

I PARTICOLARI

Come già riportato più volte su queste colonne, la fase 1 dei lavori prevede la realizzazione di un edificio su tre livelli fuori terra, per una volumetria complessiva di 7.400 metri cubi, con un totale di 15 aule, servizi e laboratori. Dall'affidamento dei lavori la struttura dovrebbe essere realizzata in 600 giorni lavorativi, dunque con buona volontà la prima campanella potrebbe suonare a settembre 2023. Poi come detto, nel giro di quattro anni o poco, la nuova scuola crescerà. Con gli ulteriori fondi le aule potrebbero diventare 40, con una aggiunta di 25 ambienti di certo più idonei alle esigenze odierne e in grado di evitare il vecchio problema delle aule pollaio.

Intanto gli enti interessati hanno lavorato ad un piano viabilità per evitare caos nel già trafficato viale Centova, soprattutto negli orari di punta, cioè di entrata e uscita della scuola. Si sta già ragionando da tempo su un possibile accesso dal versante sovrastante di Madonna Alta per quella scuola che, solo il tempo lo dirà, potrebbe diventare in futuro il terzo scientifico cittadino.

Ri.Ga

