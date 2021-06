Mercoledì 30 Giugno 2021, 05:01

IL PIANO

Si muovono i meccanismi per due importanti pratiche legate all'edilizia scolastica, sul tavolo da tempo. C'è quella del recupero del Liceo Pieralli di via del Parione, chiusa dai tempi dell'ultimo terremoto, e l'altra per la realizzazione di una nuova scuola nell'area limitrofa all'Itet Capitini. Per entrambe è l'ora dei progetti esecutivi. Che tradotto significa un passo in avanti importante per arrivare all'avvio dei lavoro. A muoversi in entrambi i casi è la Provincia, che ieri ha fatto il punto sulla situazione. Per la nuova scuola, come più volte anticipato sui queste colonne, tutto si è spostato a Centova dopo le polemiche nell'area dei Rimbocchi.

Il nuovo polo, che rientra nello scambio di terreno con il Comune con quello dove sorge il Tiglio al parco Santa Margherita, con il primo blocco funzionale prevede una struttura di circa 2000 metri quadrati su tre livelli fuori terra (15 aule, servizi e laboratori), poi parcheggi e attrezzature sportive all'aperto. È terminata la conferenza di servizi, è in fase di realizzazione il progetto esecutivo e c'è ora attesa per una necessaria approvazione della modifica del prg da parte del consiglio comunale. I tempi sono contingentati, la Provincia ha a disposizione 4 milioni (mutui Bei) che non vuole rischiare di perdere.

VIA DEL PARIONE

E l'altro grande cantiere, quello per restituire alla città la storia sede del Pieralli di via del Parione? Anche qua il meccanismo avanza. Tra poco sarà sul tavolo il progetto esecutivo per l'adeguamento sismico della struttura, danneggiata dal sisma del 2016. I lavori prevedono una spesa di 6.669.000 euro finanziati con fondi della ricostruzione. La Provincia, con il consigliere delegato Federico Masciolini, parla di «due importanti interventi che forniscono una risposta strategica alle esigenze di spazi didattici delle scuole secondarie di secondo grado di Perugia che, negli ultimi anni, a fronte di un aumento della popolazione scolastica, hanno dovuto fare i conti con i danni provocati dal sisma del 2016 e successivamente dalle limitazioni derivanti dall'emergenza sanitaria da Covid-19».

Entrambi i lavori, aggiunge «confermano la massima attenzione della Provincia di Perugia alle esigenze di edilizia scolastica del capoluogo».

Riccardo Gasperini

