Nuova rimodulazione per il servizio tamponi di Pian di Massiano, dove vengono indirizzati solo i cittadini prenotati dalla Usl 1. Ieri il Comune, su disposizione dell'assessore alla Protezione civile Luca Merli, ha disposto l'attivazione (a partire dalla giornata di oggi) di un nuovo ingresso a piazzale Uj dal versante della questura, tra via Giovanni Perari e via del Tabacchificio. Un varco che sarà riservato esclusivamente a «soggetti con disabilità, donne in stato di gravidanza e famiglie con bambini inferiori a 3 anni», come riferito dall'ente. Per assistere i cittadini che devono fare i tamponi, sarà presente il personale della Protezione civile comunale. Lo spostamento del punto tamponi nell'area di piazzale Uj si era resa necessaria nei giorni scorsi dopo il grande caos che si era registrato sul versante di Santa Lucia, quando i tamponi si effettuavano nel piazzale di Umbra Acque. Situazioni critiche, legate all'enorme afflusso di cittadini, si sono comunque verificate anche nella nuova sede. In particolare la prima giornata fece registrare lunghe code a causa di un guasto tecnico, poi rientrato. L'aumento dei contagi rende difficile la gestione del servizio, che a partire da oggi passa per una nuova organizzazione che dovrebbe permettere di gestire meglio l'afflusso.