«Il nostro auspicio è che ci possano essere ancora spazi per un confronto costruttivo per migliorare l'efficacia degli interventi previsti, che rappresentano un'occasione unica per la definizione della Perugia di domani».

Due associazioni, Fiab Perugia Pedala presieduta da Paolo Festi e il Circolo Legambiente Perugia e Valle del Tevere presieduto da Giovanni Carmignani, scrivono al Comune per avviare un confronto costruttivo sul piano per la nuova Fontivegge e dintorni.

Ma i tempi dovranno essere brevi perché alcuni cantieri sono avviati e le proposte sul piatto non sono poche. Il fronte che più interessa le due realtà è quello della spinta alla mobilità pedonale e ciclabile.

Una tematica che rientra nei progetti del Bando Periferie e di Agenda Urbana rientra, ma «occorre che a questa vengano destinati spazi propri, definiti, ben segnalati e sicuri e non residuali come a volte sembra apparire, finendo per applicare soluzioni che creino meno intralci possibili alla circolazione delle auto».

È stato così messo a punto un documento dove si analizzano i pro e i contro dei progetti, affiancando una serie di proposte che puntano a far diventare quella fetta di città sempre più a portata di pedoni e ciclisti.

Il piano per la Zona 30 nell'area del Bellocchio, unitamente ad altri interventi, finisce in particolare al centro del confronto che le due associazioni chiedono di avviare.

Fra gli aspetti evidenziati come positivi, spiccano «gli attraversamenti rialzati nelle quattro vie di entrata e uscita della Zona 30 con allargamento del marciapiede e riduzione delle corsie delle auto», così come «l'introduzione di 2 sensi unici nei due tratti di via del Macello» e «l'introduzione del senso unico eccetto bici, con la corsia riservata ai ciclisti che procedono in senso contrario su via del Macello e un breve tratto di via Bellocchio».

Ritenuti punti forti anche la «formazione di uno slargo pedonale di fronte al sottopasso della stazione e il restringimento della carreggiata con nuovi percorsi pedonali, seppur a raso, nelle vie Spagnoli, Simpatica e Bellocchio», così come il «collegamento ciclabile stazione - parco Chico Mendez - Percorso Verde». Ci sono poi gli aspetti che non convincono le due associazioni, che hanno analizzato nel dettaglio la situazione mettendo sul piatto varie proposte. Il nuovo assetto a ridosso della scuola Pestalozzi è «troppo in funzione del mezzo privato e poco adatta ad una Zona 30» e una pista ciclopedonale in via Martiri dei Lager «invece che la separazione dei flussi». Chiesti approfondimenti sul «mancato restringimento dell'incrocio via Diaz/Martiri dei Lager e sul percorso ciclopedonale fine a sé stesso all'interno del parco Vittime delle Foibe».

C'è anche l'aspetto della «poca attenzione ai ciclisti in prossimità del sottopassaggio della stazione».

