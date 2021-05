1 Maggio 2021

Via libera ieri in consiglio comunale, non senza polemiche da parte dell'opposizione, al documento unico di programmazione e al bilancio di previsione per il triennio 2021-2023. Sul fronte degli investimenti, una grossa fetta di 75 milioni di euro, spiccano gli interventi per il corposo restyling di Fontivegge, Bellocchio e Madonna Alta. Poi edilizia scolastica, sport e viabilità. Sulle strade, come già emerso nei giorni scorsi, la guerra alle buche per l'anno in corso prevede una spesa di 2,6 milioni di euro (in lista finiscono tratti chiave come la Trasimeno Ovest e via Eugubina). A Pian di Massiano entrerà nel vivo il giro di vite sui due principali impianti sportivi della città, il PalaBarton e lo stadio Renato Curi, con lavori propedeutici all'ammodernamento sul tavolo oramai da lungo tempo. Poi personale dell'ente, verde, valorizzazione dei luoghi simbolo come la Rocca Paolina e l'Arco Etrusco.

«Diamo il via a una nuova fase per Perugia, mettendo in primo piano sia azioni volte a fronteggiare la situazione pandemica, sia interventi strategici per la ripartenza e per dare una visione nuova e lungimirante della nostra città», ha detto esprimendo apprezzamento per l'approvazione dei due documenti l'assessore al Bilancio Cristina Bertinelli. «È inoltre necessario ricordare che, grazie all'impegno in prima persona del sindaco Andrea Romizi, della giunta e uffici, non solo si è riusciti a non tagliare i servizi e aumentare le tariffe, ma anzi saranno finanziate agevolazioni significative, come per esempio quella relativa alla Tari, per circa 4 milioni di euro, di cui potranno beneficiare sia le utenze domestiche che non domestiche, messe in crisi dalla pandemia».

Sul bilancio 2021-2023, la manovra presenta un valore di circa 425 milioni di euro, di cui circa 199 di spesa di parte corrente e circa 75 milioni di spesa in conto capitale. Nel capitolo entrate tributarie, la fetta più consistente riguarda l'Imu (che dal 2020 h inglobato la Tasi), nel 2019 pari a 40,7 milioni e nel 2020 di 40,4 milioni, mentre nel 2021 la previsione è 40,5 milioni. Riguardo la Tari, il costo da coprire con la tariffa è di 49,7 milioni. Non sono mancate critiche dalle file dell'opposizione. Il consigliere Giuliano Giubilei ha segnalato come «nella manovra manchi la visione di un futuro per la città, ossia una visione strategica per il rilancio di Perugia. Ciò emerge da vari punti: non ci sono, ad esempio, risorse destinate al turismo, settore strategico per la ripartenza. Non ci sono sostegni per le attività produttive in difficoltà, né quelle grandi né quelle piccole. Sul capitolo strade l'impegno di spesa «non sarà sufficiente essendo necessario programmare investimenti ingenti pluriennali per riqualificare strade pressoché abbandonate».

Polemica anche per la gestione del rilancio del Curi e per la mancanza di «alcun accenno alla destinazione dei tanti spazi vuoti, Mercato Coperto o San Francesco al Prato, con totale assenza di politiche di rilancio del centro storico».

