Sabato 27 Novembre 2021, 05:02

IL CASO NODINO

Subito tre mesi di rilevamenti per valutare la qualità dell'aria a Ponte San Giovanni. Arriveranno così, in seconda battuta, indicazioni importanti nell'ambito del dibattito sul Nodino e sul caos del traffico. A muoversi è l'Arpa, che scende in campo a seguito di un vertice con il comitato Chi salverà Ponte San Giovanni favorevole alla realizzazione dell'infrastruttura da mesi al centro di un acceso dibattito. I rappresentanti del comitato Luigi Ercolani, Giuliano Palmerini, Antonio Insolera e Rolando Manuali, hanno chiesto a Luca Proietti, direttore generale e Marco Pompei, responsabile del rilevamento, di aumentare i controlli sulla qualità dell'aria. A Ponte San Giovanni, in via della Scola, c'è già una centralina fissa che da gennaio ha rilevato 8 sforamenti per quanto riguarda le Pm10 (le polveri fini). Adesso arriva anche una unità mobile di rilevamento, già operativa nella zona della piscina comunale. «I dati raccolti riguarderanno tutti gli agenti inquinanti contenuti nei gas di scarico emessi dagli autoveicoli» e «saranno immediatamente resi pubblici», ha annunciato il comitato a seguito del vertice con l'Arpa, che in qualche modo ha concordato sulla situazione di criticità che c'è nel maxi quartiere in fatto di traffico. I rappresentanti del comitato hanno espresso la loro soddisfazione per le assicurazioni ricevute, augurandosi «di poter continuare nel tempo la collaborazione avviata nell'interesse dei cittadini».