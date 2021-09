Giovedì 16 Settembre 2021, 05:01

IL PUNTO

Alcuni sono stati fatti, altri sono in corso. Ammontano a più di 179mila euro gli interventi di somma urgenza varati dal Comune per riparare i danni provocati dal nubifragio del 23 agosto scorso. Colpite in particolare Villa Pitignano, Ponte Felcino, Ponte Pattoli, Colombella, Pianello, Casa del Diavolo e Piccione.

Proprio per il tema dei lavori di ripristino, ieri la giunta, su proposta del vice sindaco Gianluca Tuteri, dell'assessore alla ProCiv Luca Merli e dell'assessore ai Lavori pubblici Otello Numerini ha approvato tre delibere. Nel dettaglio, 13mila euro sono stati impiegati nell'immediato per la rimozione di acqua, fango e detriti all'interno delle abitazioni coinvolte. Circa 60mila euro per gli interventi nelle scuole, la primaria Bonucci a Ponte Felcino, il centro per l'infanzia di Villa Pitignano, la scuola dell'infanzia di Ripa e la scuola primaria di Villa Pitignano. La parte più significativa dell'impegno di spesa, circa 106mila euro, è stata destinata alla messa in sicurezza ed al ripristino della percorribilità di alcune strade del territorio invase da acqua, fango e detriti. Nello specifico circa 19mila riguardano i lavori di spurgo delle fogne, pulizia delle forazze e tombini, asportazione dei fanghi, ripristino della viabilità nei sottopassi. Stanziati anche 25mila euro per intervenire sui detriti accatastati alla base dei ponti sul Tevere.