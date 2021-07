Domenica 4 Luglio 2021, 05:02

LA NOTTATA

I super controlli hanno avuto effetto sulle calde notti del centro storico. Almeno questo racconta un primo bilancio del fine settimana, relativo alla sera in cui la Nazionale ha staccato il pass per la semifinale con la Spagna battendo il Belgio. Certo, forse la partita ha tenuto più persone incollate al televisore e dunque le presenze in centro sono state minori, ma comunque l'afflusso all'acropoli non è mancato e situazioni particolari non si sono verificate.

L'ORDINANZA

Un miglioramento rispetto ai fine settimana precedenti, quelli che hanno comportato forti polemiche dei residenti e l'arrivo della super ordinanza anti alcol, che adesso esce di scena e potrebbe eventualmente tornare, in caso di pareri favorevoli e necessità particolari, dopo Umbria Jazz. Intanto c'è un bilancio buono per la serata di venerdì. Soprattutto per la zona di via Mattioli, teatro della vergogna nei precedenti fine settimana. La presenza di personale della protezione civile ha permesso di mantenere ordine e decoro (lì si erano verificate scene di giovanissimi visti urinare ovunque, ma anche casi di spaccio).

Nel complesso, allargando la lente sull'acropoli, ha parlato di una buona situazione l'assessore alla Sicurezza Luca Merli, che ha personalmente verificato la situazione di persona fino a tarda ora. A conferma della situazione tranquilla e gestibile anche il fatto che la polizia locale, durante i controlli disposti in tutto il centro storico, non ha elevato sanzioni in tutta la sera di venerdì. «L'ordinanza anti alcol- dice Merli- ha funzionato. Ora lo stop poi valuteremo dopo Umbria Jazz»

L'ESASPERAZIONE

La controprova sul miglioramento della situazione sarà comunque l'esito dei controlli nella serata di ieri (ieri pomeriggio per il pienone in centro chiuso l'accesso alle auto da largo Cacciatori delle Alpi) quella che potrebbe dare maggiori problemi anche per un afflusso superiore di giovani nel cuore della città. Più di un caso di persone che si sono sentite male perché hanno esagerato con l'alcol si è infatti verificato nelle notti fra sabato e domenica. Alcuni di quegli episodi che avevano fatto salire la rabbia fra i residenti della zona di porta Sole, che ha registrato i casi più eccessivi tanto che qualcuno disse «non siamo contro il divertimento, ma non si può campare così, soprattutto d'estate con le finestre aperte». L'ordinanza anti alcol aveva dato una stretta anche a situazioni simili, sia per la zona del centro che per la zona di Fontivegge dove l'atto vietata la vendita dopo le 23. Qualche segnale di miglioramento fa ben sperare chi vive in centro.

Riccardo Gasperini

