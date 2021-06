IL CASO

Niente risse. E niente multe per alcol selvaggio. La prima sera-notte dell'ordinanza anti alcol va in archivio senza scossoni. Almeno dal bilancio di forze dell'ordine e Comune. Tensione più politica che altro, ma questo è un discorso diverso. Anche se pesa. Ieri pomeriggio la Municipale ha gestito le auto in piazza Danti facendo transitare solo i residenti verso piazza Piccinino e Porta Sole. Antipasto del sabato sera e notte col pienone.

Il sindaco Andrea Romizi e l'assessore alla sicurezza, Luca Merli, venerdì, hanno passato al setaccio l'acropoli e Fontivegge fino all'una di notte. Le pattuglie delle forze dell'ordine hanno creato mini presidi, da piazza Matteotti, a via della Viola e dintorni. Lo stesso schema che ha permesso l'intervento veloce quando la notte tra giovedì e venerdì la zona bianca è stata violata da pugni e cinghiate.

«Così va bene», commenta l'assessore Merli. Che ci tiene a precisare: «L'ordinanza per il centro storico e Fontivegge è relativa al consumo e vendita su aree pubbliche, non abbiamo vietato la mescita nei locali nè la vendita al tavolo». E porta esempio più pesanti dello stop dalle undici di sera all'alba scelto dalla giunta Romizi. Ancora Merli: «A Firenze quel divieto scatta alle 21, a Vercelli addirittura alle 18».

Ma i mugugni si rincorrono. Venerdì appena il sito e il profilo social del Comune hanno reso nota l'ordinanza, tra chi ha bar e ristoranti, è scattato un tam-tam che ha creato parecchia agitazione. Tanto che la Confcommercio cittadina ha deciso di uscire alo scoperto e di chiedere al sindaco Romizi di ritirare l'atto.

Si è mosso il presidente, Sergio Mercuri: «Ho detto che l'ordinanza non andava bene- spiega il giorno dopo- perché aggiunge difficoltà a un comparto che ha dovuto, più di altri, fare i conti con la crisi. Se si voleva fare una cosa omogenea il divieto doveva valere in tutto il territorio comunale. In alcune realtà, penso alla costa adriatica, è stato fatto poteva essere fatto anche a Perugia. Questo non significa che come siamo a favore di chi vende gli shottini ai ragazzi o chi permette rifornimenti di alcol per chi poi rovina le serate in centro. Questo deve essere chiaro. Ma se ci sono cinque titolari di attività che non si comportano in maniera corretta si può anche sapere chi sono, meglio controllarli in maniera ferrea senza colpire tutti quanti».

Merli e Mercuri spiegano, ma i mugugni restano. E possono avere sviluppi politici in un mondo, quello del commercio cittadino, che vede attivi diversi protagonisti e che si stava assestando ma che la crisi può anche aver rimesso in discussione. Ecco perché in tanti pesano le parole e le mosse sulla vicenda dell'ordinanza anti alcol.

Luca Benedetti



