GUBBIO Potrebbe essere stata la stessa banda ad aver messo a segno il doppio colpo ieri nel cuore della notte in due centri commerciali, a Gubbio e Gualdo Tadino. Malviventi in azione dalle due e mezza con un bottino la cui entità non è stata resa nota. Al centro commerciale Contessa di Gubbio un'auto ha imboccato la galleria interna A per dirigersi a tutta velocità contro l'ingresso principale di Euronics e scardinarlo.

I ladri, una volta divelta la saracinesca, sono entrati indisturbati all'interno del negozio e in tre minuti hanno svuotato diversi scaffali. Avrebbero agito incappucciati e si ipotizza che siano state due persone, non escludendo la presenza di complici all'esterno. Sul posto sono subito intervenuti i carabinieri della Compagnia di Gubbio, guidata dal capitano Fabio Del Sette, e personale di Euronics che ha rivelato come non vi siano precedenti. Il colpo ha lasciato ingenti danni con riferimento già al solo valore della porta d'ingresso del negozio, dotata di un allarme sonoro che è entrato in funzione ma non è bastato per dissuadere i ladri.

L'automobile utilizzata per scardinare la saracinesca è stata abbandonata dai malviventi all'interno della stessa galleria del centro commerciale e quindi successivamente rimossa per essere posta sotto sequestro dai militari.

Dopo la spaccata di Gubbio, i ladri sono entrati in azione anche a Gualdo Tadino intorno alle 3. Le modalità del tutto similari tra i due furti compiuti e la medesima fascia oraria in cui sono stati realizzati, lascerebbero ipotizzare che potrebbe trattarsi della stessa banda.

A bordo di un'auto modello Opel Corsa, che sembra sia stata rubata nell'eugubino, i ladri sono riusciti a entrare all'interno del centro commerciale Porta Nova, in località stazione, sfondando la porta vetrata che funge da uscita dello stabile.

Una volta dentro, hanno indirizzato l'auto, già fortemente danneggiata, verso il negozio di gioielleria che si trova proprio lì accanto, e sono riusciti a sfaondare anche la serranda dell'esercizio commerciale. Rubato tutto il possibile si sono poi dati alla fuga lasciando la macchina all'interno del negozio. Sul posto i carabinieri e i vigili del fuoco di Gaifana che hanno recuperato l'auto con l'ausilio di un carroattrezzi.

Le indagini sono ora in corso per cercare di ricostruire l'esatta dinamica del furto, mentre è ancora al vaglio la quantificazione del valore della merce rubata. Una mano all'indagine potrebbe arrivare dalle telecamere di sicurezza dei due centri commerciali.

