23 Maggio 2021

Una notte calda con un arresto. Un uomo è finito in manette con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale. La vicenda va ancora chiarita nei contorni. Da quello che trapela c'è stata un'operazione dei carabinieri e uno dei protagonisti della serata calda che è finito in ospedale. C'era una leggera ferita da curare. Non una coltellata come era emerso, invece, durante le prime ore di ieri. Vicenda che in quei termini di gravità si è ridimensionata con il passare delle ore.

Il fatto sarebbe accaduto non lontano dall'ospedale . E sulla vicenda, ai di là dell'arresto, poco altro è emerso e trapelato. Non è ancora chiaro il motivo che ha portato i carabinieri a intervenire dopo la chiamata che ha fatto scattare l'allarme.

Ieri in serata intervento dei vigili del fuoco per un'auto alimentata a Gpl che ha preso foco lungo la strada tra Passignano sul Trasimeno e Torricella. Gravi danni all'automobile ma nessun danno per chi si trovava a bordo o per altri utente della strada.

Sul posto i vigili del fuoco che devono ancora definire con esattezza le cause del rogo, ma non si esclude un guasto che ha innescato l'incendio che ha distrutto l'automobile alimentata a Gpl.