Giovedì 20 Gennaio 2022, 05:01

Nonostante qualche cambiamento legato all'emergenza sanitaria, il 29 gennaio la città festeggerà San Costanzo. In Borgo XX Giugno dalle 8 alle 20 ci sarà la tradizionale fiera.

Alla sala dei Notari invece, alle 10,30, cerimonia di consegna dei torcoli offerti dai forni della città alla Croce Rossa e ai volontari della Protezione civile per l'impegno nel periodo di pandemia. Spazio poi allo sport. Alle 14,30 scatterà la prima edizione della corsa di San Costanzo, gara riservata al settore giovanile della Fidal. L'evento, in corso Vannucci, è organizzato dal Comune insieme alle società Atletica Capanne e Atletica Avis.

Il via della prima gara sarà alle 15,15 mentre l'ultima partirà alle 16 (iscrizioni tramite il servizio on-line della Fidal o inviando ariannamencaroni86@yahoo.it entro le 20 del 27 gennaio). Il programma religioso prevede, venerdì 28 alle 18 alla basilica di San Costanzo, Primi Vestri con offerta dei doni e del cero da parte del sindaco al cardinale Gualtiero Bassetti.

La funzione sarà riservata alle sole autorità civili e religiose.

Sabato alle 18 nella cattedrale di San Lorenzo solenne celebrazione eucaristica presieduta dal Cardinale Bassetti con la partecipazione dei vescovi della regione e delle autorità. Accesso come da normativa per il contenimento del Covid-19.

