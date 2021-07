Martedì 27 Luglio 2021, 05:01

IL PROGETTO

CITTA' DI CASTELLO Da Facebook al Green pass. I nipoti insegneranno ai nonni come utilizzare al meglio le nuove tecnologie. Al via seminari di formazione riservati a studenti un po' particolari. Studenti in là negli anni, ma desiderosi di apprendere le nozioni basilari per districarsi al meglio tra smartphone, computer, social network. Ricevere e inviare una mail, creare il proprio account su Facebook, Instagram o Twitter, sapere cos'è Tik-Tok, conoscere le modalità della navigazione in Rete, accedere ai servizi online talvolta indispensabili nella vita di tutti i giorni anche per chi pensa di aver chiuso con tutto ciò che è hi-tech.

Da settembre all'Asp G.O.Bufalini riprenderanno i corsi serali Forma.Ti. Corsi di breve durata insieme al progetto Resilienza intergenerazionale: nuove opportunità per crescere insieme nella fase post Covid 19. In questa iniziativa la scuola coinvolgerà i propri docenti professionisti ed i volontari del servizio civile universale impiegati presso il Centro di formazione come facilitatori naturali di processi d'innovazione. E' la conferma di come l'Asp G.O.Bufalini risponde alle esigenze formative del territorio dai 14 ai 99 anni.

A chi ha compiuto 14 anni dà la possibilità di affrontare un triennio professionalizzante nei settori della meccanica, del benessere, della ristorazione dopo il diploma di scuola media superiore di primo grado. Ma riapre anche possibilità per gli over 18. «Il 30 luglio scadono le iscrizioni ai percorsi formativi dedicati a 12 diplomati per i profili Tecnico grafico per la comunicazione tridimensionale, l'editoria digitale, la stampa 3D e Data scientist», annuncia il direttore Marco Menichetti.

Walter Rondoni