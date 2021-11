Martedì 30 Novembre 2021, 05:02

NON SOLO VIABILITÀ

Un'altra mossa per provare a fare scacco matto nella difficile partita contro la sosta selvaggia. A fronte di decine di segnalazioni relative a parcheggi fuori dagli spazi consentiti, con infiniti disagi non solo per i pedini ma anche per i mezzi di trasporto e soccorso, arriva un nuovo provvedimento del Comune a suon di pali dissuasori per l'asse di Corso Cavour. I dettagli emergono da una nuova ordinanza della struttura organizzativa Sicurezza dell'ente dopo che «è emersa la necessità di tutelare ulteriormente il transito pedonale in Corso Cavour» nello specifico «nel tratto compreso fra via Marconi e Borgo XX Giugno». Ma non solo. «Risulta indispensabile altresì tutelare la circolazione dei pedoni riporta l'ordinanza 1175 firmata in questi giorni - nell'area di Piazza Giordano Bruno adiacente il sagrato della basilica di San Domenico e l'ingresso al Museo Archeologico Nazionale dell'Umbria, già in parte delimitata da manufatti storici». Il provvedimento prevede di «uniformare il tracciato stradale apponendo dissuasori della sosta, a tutela dei marciapiedi su tutta la percorrenza del tratto». Oltre la piazza, anche «in Corso Cavour, nel tratto fra via Marconi e Borgo XX Giugno sull'intero tracciato stradale, in entrambi i lati, a tutela dei marciapiedi esistenti». L'uscita di scena di automobili parcheggiate dove non si potrebbe, dovrebbe avere un effetto positivo anche per i mezzi di soccorso che, per le dimensioni, spesso e volentieri rimangono intrappolati perché non si riesce a passare.

PALI A TERRA

A proposito di dissuasori, proprio in questi giorni sono stati segnalati alcuni punti della città dove sono stati divelti in seguito ad incidenti stradali. Molti cittadini chiedono ripristini rapidi. L'ultimo strike è capitato nella parte bassa di via Fonti Coperte.

LE SEGNALAZIONI

Tornando ai casi di sosta selvaggia, sono tantissime le segnalazioni che toccano sia la zona dell'acropoli, che la prima periferia. Difficile fare una lista completa. Dai social alle chat di WhatsApp, segnalati parcheggi oltre le regole nella zona del Turreno, oppure in piazza Matteotti. Ai Tre Archi continua a tenere banco il caso di automobilisti che piazzano la propria automobile sulle strisce pedonali. Meglio non va a valle delle scalette di Sant'Ercolano, dove tra l'altro sono arrivati da tempo nuovi dissuasori ma un pilomat non funzionante crea non pochi disagi. Tante situazioni che tengono aperto il dibattito sulla Zona a traffico limitato, con i residenti che chiedono a gran voce l'accesso per chi ci abita e una revisione dei permessi per chi ci lavora. Un tema al centro dell'attenzione da anni, ma per cui non è mai arrivata una soluzione che facesse rientrare tutte le criticità.

Riccardo Gasperini