«Sulla Fcu stiamo lavorando a progetti paralleli di valorizzazione residenziale, sociale e turistica estremamente interessanti, recuperando stazioni e palazzine di proprietà regionale che insistono lungo il percorso». Secondo Enrico Melasecche, assessore regionale ai Trasporti e alle Infrastrutture, «una vera e propria operazione culturale di archeologia ferroviaria per farne non solo la ferrovia degli umbri, ma anche dei molti visitatori che intendiamo attrarre come i ciclisti con le loro bici, per farne una linea a forte attrattiva turistica che andrà a servire la rete interconnessa delle piste ciclabili, dei cammini e dei sentieri che stiamo realizzando e che caratterizzerà in modo forte il marchio di un'Umbria ancora più smart e green, piacevole da visitare, in cui è altrettanto interessante abitare». Ma, non c'è solo Fcu sulla quale «stiamo lavorando con enormi difficoltà, ma comunque con determinazione per tirarla gradualmente fuori dalle sabbie mobili». Per la quale «cercherò di fare il miracolo di inaugurarla in questa legislatura con Donatella Tesei che ama come me quest'opera e non ha fatto mai mancare il suo sostegno».