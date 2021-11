Domenica 28 Novembre 2021, 05:02

NON SOLO SPORT

Torna oggi (dalle 13,45) l'Oratorio League, torneo di calcio a 5 di SportLab, Pastorale Giovanile e Coordinamento oratori perugini. Si terrà al Green Club di Olmo. Alla cerimonia d'apertura interverrà il cardinale Gualtiero Bassetti. «Dopo la ripartenza di settembre con la StarCup ha dichiarato don Luca Delunghi, presidente di Pastorale Giovanile - poter partire con l'Oratorio League è per noi importante. Vorremmo che le famiglie, i ragazzi e gli oratori delle nostre unità pastorali avessero modo di vedere la possibilità di un tempo nuovo per il loro divertimento e la loro crescita insieme. La speranza è che quest'anno l'Oratorio League sia occasione per i ragazzi di tirar fuori tutta la loro grinta e rendersi conto ancora di più che puntare lo sguardo oltre l'ostacolo è possibile e bello». Al torneo sono iscritti 285 giovani giocatori, per un totale di 14 squadre maschili e 13 femminili, provenienti da venti oratori.

Oggi festa anche a Case Bruciate. Verrà inaugurato il nuovo oratorio parrocchiale Pingo- Preferisco il Paradiso. I saloni erano stati chiusi per alcuni mesi per effettuare dei lavori di ristrutturazione.