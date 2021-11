Martedì 9 Novembre 2021, 05:01

NON SOLO FESTE

Dopo Gubbio e Castiglione del Lago anche Perugia vuole il suo albero di Natale dei record. Anzi, da guinness dei primati. Sarà quello vituale, fatto di fasci di luce e giochi di luci che illuminerà da piazza Lupattelli, la zona di Elce fino a Monteripido accendendo un focus sopra corso Garibaldi e porta Sant'Angelo. Una immenso gioco di luci che il Comune vuol riproporre dopo che l'idea era naufragata lo scorso anno. Ci sta lavorando l'assessore Gabriele Giottoli e i bene informati danno il via libera della giunta oramai imminente. Questione di soldi, ma l'ostacolo, stavolta, non sarebbe insormontabile. Prove già fatte a Porta Sole, in un giardino privato, e apertura dell'albero di luce più grande del mondo dalle cinque del pomeriggio a mezzanotte. Prove fatte per le triangolazioni che daranno al fascio di luce che illuminerà quella fetta di città la classica forma dell'albero di Natale per una sfida tutta umbra con quello storico di Gubbio sulle pendici del monte Igino che nel corso degli anni ha avuto anche il click a distanza del Papa per l'accensione e dell'albero di Natale più grande del mondo disegnato sulle acque del Trasimeno a Castiglione del Lago.

Così l'Umbria si candida a un incosuento quanto affiascante tour per i periodo natializia che dificilemte avrà eguali in ogni angolo della Prenisola. Aggiungeteci una punttai ad Assisi e il pacchetto Natale Made in Umbria è bello che fatto.

QUI CASTIGLIONE DEL LAGO

«Si riaccende un sogno, l'albero di Natale più grande del mondo disegnato sull'acqua torna a farci sognare» e accenderà le sue luci il 4 dicembre prossimo. Tutti al lavoro per ripetere il record della prima edizione, con l'associazione Eventi Castiglione del Lago decisa a preparare una grande manifestazione che in passato ha registrato il record di presenze nel territorio con oltre 200mila visitatori. In attesa di poter accedere l'interruttore e illuminare a festa le acque del Trasimeno in molti sono al lavoro per posizionare i pali, con il programma di massima che vedrà il suo avvio ufficiale sabato 4 dicembre per concludersi il 9 gennaio 2022: previsti, tra gli altri eventi, spettacoli di intrattenimento sia all'interno della Rocca Medievale che lungo le strade del paese, un mercatino natalizio in piazza Dante Alighieri, sotto al Rondò, il presepe monumentale al Poggio, una nuova pista di pattinaggio su ghiaccio, la Casa di Babbo Natale e tante attrazioni dedicate ai più piccoli e tutte incentrate sulla storia di Ascanio, il pesciolino geniale. Curiosità: l'energia usata per accendere l'albero sarà da fonti rinnovabili e anche quest'anno sarà lanciata la campagna Adotta una Luce che si collegherà sempre a progetti ambientali.

Lu. Ben. S.Can.