Martedì 4 Gennaio 2022, 05:01

NON SOLO ECONOMIA

La fine del 2021 ha significato anche l'uscita di scena di un marchio storico, nato poco fuori dall'Umbria ma legato a filo doppio con Perugia. Il marchio è Buitoni, l'impresa del settore alimentare nata nella prima metà dell'800 e diventata poi internazionale, crescendo di pari passo con la Perugina. Una fetta importantissima di storia della città e di tutta l'Italia imprenditoriale, che con la fine dell'anno è arrivata al capolinea. Nel senso che non è stata riconfermata la concessione per la produzione dei prodotti con lo storico logo, di cui è titolare la multinazionale Nestlé, al gruppo Newlat Food spa. Il gruppo continuerà a produrre nello stabilimento di Sansepolcro (città dove è nata la Buitoni) ma solo con altri marchi. Appunto, la fine di un'epoca durante la quale si è fatta conoscere nel mondo anche la città di Perugia, visto che si parla di una storia durata quasi due secoli e che vide ben presto l'affiancamento della produzione di pasta a quello di cioccolato e dolciumi, cioè la Perugina. Il marchio non cesserà di esistere. Resterà infatti in mano alla sua proprietà e non è da escludere che un giorno la produzione dei prodotti con questo storico nome, riprenda. Intanto rimane la storia di una impresa diventata internazionale, che è stata anche motivo orgoglio per la città e che ha fatto vedere il suo nome ovunque. Pure su una maglia importante, quella del Napoli ai tempi di Maradona.